Загроза вторгнення з Білорусі та виступ Зеленського в парламенті Італії: підсумки дня

Білорусь може приєднатися до війни

Видання CNN з посиланням на власні джерела пише про те, що Білорусь найближчим часом може приєднатися до війни Росії проти України.

Так, за словами джерела, білоруські бойові підрозділи готові розвернутися найближчим часом на території України. Остаточне рішення буде прийматися в Москві.

"Справа не в тому, чого хоче Олександр Лукашенко. Питання в тому, чи хоче Путін ще одну нестабільну країну в регіоні? Втручання дестабілізує Білорусь", - додало джерело видання в НАТО.

Зеленський про зустріч з Путіним, територіальні претензії та гарантії безпеки

Володимир Зеленський заявив про те, що питання Криму і Донбасу будуть підніматися на першій зустрічі з Путіним. Однак, за його словами, в ході першої зустрічі вирішити їх не вдасться.

Також Зеленський зазначив, що після початку вторгнення Росія посилала сигнали-ті території, які їм вдасться тимчасово захопити, стануть їх територіями.

Крім того, він заявив, що є країни-члени НАТО, які готові надати Україні гарантії безпеки.

"Є країни-члени НАТО, які готові бути гарантами нашої безпеки. Вони не можуть забезпечити нашу присутність в НАТО, але вони готові робити все те, що повинен був робити альянс, будь ми його членами", - зазначив Зеленський і додав, що це був би нормальний компроміс.

Прем'єр Ізраїлю може приїхати до Києва

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив спецслужбам підготувати його візит до Києва. Однак це відбудеться тільки в тому випадку, якщо в переговорах між Росією і Україною буде прогрес.

"Очевидно, що для просування переговорів необхідні особисті зустрічі. І вони можуть пройти в майбутньому, якщо переговори досягнуть переломного моменту", - зазначило джерело, яке брало участь у переговорах з українською стороною.

Зеленський виступив перед парламентом Італії

Сьогодні Володимир Зеленський виступив зі зверненням до італійського парламенту. У своїй промові він закликав Італію приєднатися до посилення санкцій проти Росії. зокрема, підтримати повне ембарго на торгівлю з РФ, в тому числі на покупку нафти, і заборону на захід російських кораблів в порти. Також він закликав заблокувати нерухомість і активи.

"Українці завжди будуть пам'ятати ваше тепло, небайдужість і силу, яка повинна зупинити одну людину, всього одну - щоб вижили мільйон", - сказав Зеленський.

Пєсков про ідею Зеленського провести референдум

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ідею Зеленського про проведення референдуму в Україні з компромісних питань в ході переговорів з Росією. За його словами, публічне обговорення цих питань зашкодить переговорному процесу.

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