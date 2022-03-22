ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Израильский премьер поручил спецслужбам подготовить визит в Киев, - Ynet

Новина українською →
Тель-Авив, Вторник 22 марта 2022 08:40
Израильский премьер поручил спецслужбам подготовить визит в Киев, - Ynet Фото: премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил спецслужбам подготовить визит в Киев в рамках посреднических усилий по прекращению войны России против Украины. Но такой визит может состояться при условии существенного прогресса в переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ynet.

По словам знакомых с ситуацией источников, украинский президент Владимир Зеленский и представители правительства в течение последних 10 дней добивались визита Беннета, считая, что такой визит может ускорить переговоры с Россией о прекращении огня.

В минувшие выходные канцелярия Беннета обратилась в службу безопасности (Шабак) с просьбой в кратчайшие сроки подготовить меры безопасности во время визита Беннета в Киев. Тем не менее некоторые сотрудники спецслужбы выразили опасение по поводу рисков в зону активных боев, особенно после того, как в результате российского ракетного удара по Киеву 21 марта погибли не менее 8 человек.

Также сообщается, что Беннет будет готов прибыть в Киев только в том случае, если обе стороны договорятся о прекращении огня.

"Очевидно, что для продвижения переговоров необходимы личные встречи. И они могут пройти в будущем, если переговоры достигнут переломного момента", - отметил источник, который участвовал в переговорах с украинской стороной.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль сомневается в необходимости принимать переговоры Украины и России поскольку не уверен в их эффективности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Война России против Украины
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Торговля на крови. Или почему экономика России обречена на изоляцию от Европы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Торговля на крови. Или почему экономика России обречена на изоляцию от Европы