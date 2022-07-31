Украинцев предупреждают о максимально высокой угрозе ракетной атаки россиян с моря

Украинские военные сообщают о максимально высокой угрозе ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов с моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" .

"Учитывая склонность врага к сакральности и знаменательным датам, угроза ракетной атаки с моря является максимально высокой, но это не исключает и применения авиации и наземных ракетных комплексов", - сказано в нем.

Отмечается, что 17 боевых кораблей и катеров черноморского флота России маневрируют в Черном море у крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска. Среди них есть 6 носителей крылатых ракет "Калибр" - общая сумма которых 44 - а также 4 больших десантных корабля.

ОК "Юг" отмечает, что действия по сигналам воздушной тревоги должны быть оперативными и четкими, в районах наступления иных видов вооружения также требуется максимальная бдительность и осторожность.