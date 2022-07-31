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Загроза ракетної атаки росіян з моря максимально висока, - ОК "Південь"

Фото: загроза ракетної атаки росіян з моря максимально висока (facebook com mod mil rus)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові повідомляють про максимально високу загрозу ракетних обстрілів з боку російських окупантів з моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Враховуючи тяжіння ворога до сакральності і визначних дат, загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, але це не виключає і застосування авіації і наземних ракетних комплексів", - сказано в ньому.

Зазначається, що 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту Росії маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська. Серед них є 6 носіїв крилатих ракет "Калібр" - загальна сума який 44 - а також 4 великих десантних кораблі.

ОК "Південь" наголошує, що дії за сигналами повітряної тривоги повинні бути оперативними і чіткими, в районах досягання інших видів озброєння також потрібна максимальна пильність і обережність.

Як повідомлялося раніше, так званий "губернатор" Севастополя заявив, що вранці штаб Чорноморського флоту у Севастополі нібито було атаковано "українським безпілотником", і через це є постраждалі - на що українська сторона швидко відреагувала.

Пізніше так звана влада в Криму визнала, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з безпілотника з Севастополя.

В ЗСУ пояснили, навіщо РФ влаштувала провокацію з Чорноморським флотом.

Що примітно, свій "парад" росіяни, перестрахувавшись, скасували в Севастополі ще за 10 днів до провокації.

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