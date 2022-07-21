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Россия отменила военный парад в Севастополе на День ВМФ

Новина українською →
Севастополь, Четверг 21 июля 2022 17:02
Россия отменила военный парад в Севастополе на День ВМФ Фото: Черноморский флот России не будет проводить парада в Севастополе (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на День Военно-морского флота 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что традиционного парада в Севастопольской бухте в этом году не будет. Кроме того, отменена встреча моряков в Доме офицеров, а также прием у командующего Черноморского флота РФ.

Причины отмены парада не сообщаются.

Напомним, ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что украинская сторона готовится уничтожить Черноморский флот России. С этой целью наращиваются поставки противокорабельных ракет. По его словам, рано или поздно Украина нацелится российский флот.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России удалось уничтожить 15 кораблей противника. В апреле был потоплен флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

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Российская Федерация Севастополь Черноморский флот
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