В Крыму признали, что штаб Черноморского флота "атаковали" из Севастополя

В Крыму признали, что штаб Черноморского флота "атаковали" с беспилотника из временно оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "сенатора" от Крыма Ольги Ковитиди.

По ее словам, уже начались оперативно-розыскные работы, чтобы якобы найти виновных.

Напомним, сегодня оккупанты заявили, что Украина утром якобы "атаковала" беспилотником штаб Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

По информации пропагандистов, пострадали 5 сотрудников штаба, погибших нет.

При этом в Одесской ОВА назвали обвинения РФ очередной провокацией.

"Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и намного эффективнее. Всему свое время", - сказал спикер ОВА Сергей Братчук.