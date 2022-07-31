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Украинцев предупреждают о максимально высокой угрозе ракетной атаки россиян с моря

Новина українською →
Воскресенье 31 июля 2022 17:13
Украинцев предупреждают о максимально высокой угрозе ракетной атаки россиян с моря Фото: угроза ракетной атаки россиян с моря максимально высокая (facebook com mod mil rus)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные сообщают о максимально высокой угрозе ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов с моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"Учитывая склонность врага к сакральности и знаменательным датам, угроза ракетной атаки с моря является максимально высокой, но это не исключает и применения авиации и наземных ракетных комплексов", - сказано в нем.

Отмечается, что 17 боевых кораблей и катеров черноморского флота России маневрируют в Черном море у крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска. Среди них есть 6 носителей крылатых ракет "Калибр" - общая сумма которых 44 - а также 4 больших десантных корабля.

ОК "Юг" отмечает, что действия по сигналам воздушной тревоги должны быть оперативными и четкими, в районах наступления иных видов вооружения также требуется максимальная бдительность и осторожность.

Как сообщалось ранее, так называемый "губернатор" Севастополя заявил, что утром штаб Черноморского флота в Севастополе якобы был атакован "украинским беспилотником", и из-за этого есть пострадавшие - на что украинская сторона быстро отреагировала.

Позже так называемые власти в Крыму признали, что штаб Черноморского флота "атаковали" с беспилотника из Севастополя.

В ВСУ объяснили, зачем РФ устроила провокацию с Черноморским флотом.

Что примечательно, свой "парад" россияне, перестраховавшись, отменили в Севастополе еще за 10 дней до провокации.

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