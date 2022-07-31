ua ru
Нд, 31 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загроза ракетної атаки росіян з моря максимально висока, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Неділя 31 липня 2022 17:13
Загроза ракетної атаки росіян з моря максимально висока, - ОК "Південь" Фото: загроза ракетної атаки росіян з моря максимально висока (facebook com mod mil rus)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові повідомляють про максимально високу загрозу ракетних обстрілів з боку російських окупантів з моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Враховуючи тяжіння ворога до сакральності і визначних дат, загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, але це не виключає і застосування авіації і наземних ракетних комплексів", - сказано в ньому.

Зазначається, що 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту Росії маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська. Серед них є 6 носіїв крилатих ракет "Калібр" - загальна сума який 44 - а також 4 великих десантних кораблі.

ОК "Південь" наголошує, що дії за сигналами повітряної тривоги повинні бути оперативними і чіткими, в районах досягання інших видів озброєння також потрібна максимальна пильність і обережність.

Як повідомлялося раніше, так званий "губернатор" Севастополя заявив, що вранці штаб Чорноморського флоту у Севастополі нібито було атаковано "українським безпілотником", і через це є постраждалі - на що українська сторона швидко відреагувала.

Пізніше так звана влада в Криму визнала, що штаб Чорноморського флоту "атакували" з безпілотника з Севастополя.

В ЗСУ пояснили, навіщо РФ влаштувала провокацію з Чорноморським флотом.

Що примітно, свій "парад" росіяни, перестрахувавшись, скасували в Севастополі ще за 10 днів до провокації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти відводять особовий склад з деяких сіл Запорізької області: що відомо
Окупанти відводять особовий склад з деяких сіл Запорізької області: що відомо
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника