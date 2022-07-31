Загроза ракетної атаки росіян з моря максимально висока, - ОК "Південь"

Українські військові повідомляють про максимально високу загрозу ракетних обстрілів з боку російських окупантів з моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" .

"Враховуючи тяжіння ворога до сакральності і визначних дат, загроза ракетної атаки з моря є максимально високою, але це не виключає і застосування авіації і наземних ракетних комплексів", - сказано в ньому.

Зазначається, що 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту Росії маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська. Серед них є 6 носіїв крилатих ракет "Калібр" - загальна сума який 44 - а також 4 великих десантних кораблі.

ОК "Південь" наголошує, що дії за сигналами повітряної тривоги повинні бути оперативними і чіткими, в районах досягання інших видів озброєння також потрібна максимальна пильність і обережність.