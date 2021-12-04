Угроза банкротства SpaceX и умные часы от Google. Главное из мира технологий

SpaceX может грозить банкротство

Миллиардер Илон Маск пожаловался на проблемы с разработкой новейших ракетных двигателей Raptor для межпланетного корабля Starship. Из-за них его компании SpaceX грозит банкротство

По его словам, она может столкнуться с банкротством в 2022 году, если не удастся достичь периодичности полета Starship хотя бы раз в две недели. Двигатели Raptor - это новое перспективное поколение метановых двигателей с тягой в два раза больше чем у тех, которые устанавливают на ракету Falcon 9.

Twitter будет удалять опубликованные без согласия фото

Пользователи сервиса микроблогов Twitter смогут удалять фотографии из соцсети. Нужно всего лишь направить запрос на удаление фото, где они запечатлены без их согласия.

Данное правило не будет распространяться на фото и видео, а также сопровождающие их твиты с участием общественных деятелей, если сообщение опубликовано в общественных интересах или повышает ценность публичного обсуждения.

HarmonyOS готовится к глобальному релизу

Китайская Huawei готовит на 2022 год глобальный релиз своей мобильной операционной системы HarmonyOS. Это означает, что ОС будет распространяться на смартфоны за пределами Китая.

Согласно заявлению компании, переход на HarmonyOS обеспечивает прирост производительности на 10% по сравнению с Android. Предполагается, что владельцы смартфонов за пределами Китая получат именно HarmonyOS 3.0 в качестве обновления после EMUI 12.

Умные часы от Google

По данным Business Insider, Google готовит релиз Pixel Watch - умных часов на базе фирменных разработок в области аппаратного и программного обеспечения. Они будут иметь круглый дисплей с минимальными рамками, пульсометр и трекер.

Пользователи получат доступ к широкому набору функций мониторинга состояния здоровья. Компания провела закрытое тестирование смарт-часов среди сотрудников еще в ноябре, и намерена представить гаджет в 2022 году.

Отметим, до этого Google приобрела компанию Fitbit, технологии и сервисы которой предположительно будут интегрированы в Wear OS при создании новинки.

Электрический квадроцикл от Tesla

Американская компания Tesla представила электрический квадроцикл для детей - Cyberquad for Kids. Его розничная цена составит 1 900 долларов.

Квадроцикл оборудован стальной рамой, мягким сиденьем, регулируемой подвеской, задним дисковым тормозом и светодиодными полосами. Работает он от литий-ионного аккумулятора. Максимальная скорость составляет до 16 км/ч, а дальность хода - до 25 км. Полная зарядка занимает около 5 часов.

Nissan представил прототип лунохода

Автомобильная компания Nissan Motor Co. представила прототип собственного лунохода, построенный совместно с Агентством аэрокосмических исследований Японии (JAXA). Предполагается, что он сможет плавно передвигаться по поверхности Луны, заряжаться от солнечной энергии и будет иметь на борту технологии электромобилей Leaf.

Сроки запуска лунохода Nissan пока неизвестны. Тем временем Toyota тоже начала совместные с JAXA исследования по разработке лунохода, который намерены отправить на Луну уже в 2029 году.

Более трети населения Земли никогда не пользовалось интернетом

По оценкам Международного союза электросвязи, 37% населения планеты (2,9 млрд людей) никогда не пользовались Интернетом. В то же время за два года количество людей в сети увеличилось с 4,1 до 4,9 млрд.

Кроме того, сохраняется цифровой разрыв между городскими и сельскими районами, хотя он не столь значителен в развитых странах. В глобальном масштабе число пользователей интернета среди горожан почти в два раза больше, чем среди жителей сельских районов.

WhatsApp и iMessage передают данные пользователей в ФБР

Мессенджеры WhatsApp и iMessage без особых проволочек передают данные пользователей по запросу Федерального бюро расследований (ФБР) США.

В СМИ просочился внутренний документ ФБР, в которым говорится, что WhatsApp может каждые 15 минут передавать информацию об отправителе сообщений и адресате. Речь идет о списке контактов, заблокированных пользователях, а также списке контактов, которые внесли данного пользователя себе в контакты.

iMessage от Apple также предоставляет данные о пользователях в правоохранительные органы США. По запросу ФБР передаются базовые сведения о пользователе, данные за последние 25 дней о поисковых запросах и о том, кто искал его в приложении.