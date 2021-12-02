Не только электрокары: Tesla презентовала собственный квадроцикл
Фото: Tesla презентовала собственный квадроцикл (shop.tesla.com)
Компания Tesla представила электрический квадроцикл, получивший название "Cyberquad for Kids". Его цена составляет 1,9 тысячи долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
"Будьте готовы к любым приключениям с полностью электрическим "Cyberquad for Kids", - пишет пресс-служба.
Tesla отмечает, что ее квадроцикл оборудован:
- стальной рамой;
- мягким сиденьем;
- регулируемой подвеской;
- задним дисковым тормозом;
- светодиодными полосами.
Работает електроквадроцикл от литий-ионного аккумулятора. Максимальная скорость состовляет до 16 км/ч, а дальность хода - до 25 км.
Габариты транспорта:
- 1193х660х685 мм;
- 55 килограммов веса.
Также в квадроцикле, для безопасности детей, можно ограничить его скорость до 8 км/ч.
Полная зарядка аккумулятора занимает около 5 часов.
Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk— Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021