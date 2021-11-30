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Twitter начнет удалять фотографии людей, опубликованные без их согласия

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Вторник 30 ноября 2021 18:44
Twitter начнет удалять фотографии людей, опубликованные без их согласия Фото: Twitter начнет удалять фотографии людей, опубликованные без их согласия (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Пользователи Twitter смогут удалять фотографии из социальной сети по запросу. В частности, фото, где запечатлены частные лица без их согласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соцсети.

"Это обновление позволит нам принимать меры в отношении медиафайлов, в которых нет явного оскорбительного содержания, при условии, что они размещены без согласия изображенного лица", - говорится в сообщении.

В частности, из соцсети будут удалять публикации, если Twitter получит уведомление о том, что фотография или видеозапись были обнародованы без согласия человека, который на них изображен.

Данное правило не будет распространяться на фото и видео, а также сопровождающие их твиты с участием общественных деятелей, если сообщение опубликовано в общественных интересах или повышает ценность публичного обсуждения.

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