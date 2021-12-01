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Никогда не пользовались Интернетом 37% жителей земли, - ООН

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Среда 01 декабря 2021 10:04
Никогда не пользовались Интернетом 37% жителей земли, - ООН Фото: Никогда не пользовались Интернетом 37% жителей земли (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

По оценкам Международного союза электросвязи, 37 % населения мира или 2,9 миллиарда человек никогда не пользовались Интернетом. При этом количество людей в сети увеличилось до 4,9 млрд в 2021 году с примерно 4,1 млрд в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новые данные Международного союза электросвязи (МСЭ), специализированного агентства ООН по информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ).

"Предполагаемое количество людей, пользующихся Интернетом, увеличилось до 4,9 млрд в 2021 году с примерно 4,1 млрд в 2019 году", - говорится в отчете. Такой рост связывают с последствиями пандемии COVID-19.

Эксперты отмечают, что меры, принятые во время пандемии, способствовали росту числа подключений к интернету. За два года число пользователей сетью выросло на 17%. Многие были вынуждены подключаться, поскольку это была единственная возможность учиться, работать, получать новости и оплачивать коммунальные услуги. Но не все могли позволить себе купить соответствующие телефоны, компьютеры или лэптопы, или оплатить интернет-услуги.

Цифровой разрыв

При этом сохраняется цифровой разрыв между городскими и сельскими районами, хотя он не столь значителен в развитых странах. В глобальном масштабе число пользователей интернета среди горожан почти в два раза больше, чем среди жителей сельских районов.

В агентстве уточняют, что даже среди имеющихся пользователей сотни миллионов человек используют возможности Интернета крайне редко из-за плохого качества связи.

"МСЭ будет работать над тем, чтобы были все компоненты, чтобы подсоединить оставшиеся 2,9 миллиарда человек. Наша главная цель - убедиться, что никто не остался без связи", - заявил генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао, добавив при этом, что среди главных проблем такого низкого использования всемирной сети - бедность, безграмотность, ограниченный доступ к электросети и нехватка цифровых навыков.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации Украины заявляло, что рассчитывает до 2024 года оцифровать все госуслуги. Глава ведомства отмечал, что необходимо ввести принцип - если услуга не доступна онлайн, то она не должна быть и офлайн.

Отметим, с 29 ноября на портале "Дия" заработали новые услуги, связанные с социальной сферой.

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