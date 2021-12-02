ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Nissan продемонстрировал собственный прототип лунохода

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 14:50
Nissan продемонстрировал собственный прототип лунохода Фото: Nissan продемонстрировал собственный прототип лунохода (twitter.com/Nissan_Greece)
Автор: Сергей Пышкин

Автокомпания Nissan Motor Co. презентовала прототип собственного лунохода, который построила совместно с Агентством аэрокосмических исследований Японии (JAXA). Он будет работать на солнечной энергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Автопроизводитель планирует разработать луноход таким, чтобы он мог плавно передвигаться по волнистой поверхности Луны. Для этого Nissan оборудует его технологиями, которые использует в своих дорожных моделях электромобилей, как, например, у Leaf и Ariya.

Фото: Nissan продемонстрировал собственный прототип лунохода (twitter.com/Nissan_Greece)

Также ожидается, что аппарат будет работать на солнечной энергии. Вероятно, он будет иметь специальные колеса, которые будут преодолевать все возможные вызовы, связанные с передвижением по поверхности спутника Земли.

Время запуска лунохода пока неизвестно.

Тем временем компания Toyota Motor Corp также начала совместные с JAXA исследования лунохода. Его планируют отправить к спутнику уже в 2029 году.

Фото: Nissan продемонстрировал собственный прототип лунохода (twitter.com/Nissan_Greece)

Читайте РБК-Украина в Google News
Nissan
NEWS
Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели
Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели
DAILY
Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать