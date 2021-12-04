Загроза банкрутства SpaceX і смарт-годинник від Google. Головне зі світу технологій

SpaceX може загрожувати банкрутство

Мільярдер Ілон Маск поскаржився на проблеми з розробкою новітніх ракетних двигунів Raptor для міжпланетного корабля Starship. Через них його компанії SpaceX загрожує банкрутство

За його словами, вона може зіткнутися з банкрутством в 2022 році, якщо не вдасться досягти періодичності польоту Starship хоча б раз на два тижні. Двигуни Raptor - це нове перспективне покоління метанових двигунів з тягою вдвічі більше ніж у тих, які встановлюють на ракету Falcon 9.

Twitter видалятиме опубліковані без згоди фото

Користувачі сервісу мікроблогів Twitter зможуть видаляти фотографії з соцмережі. Треба лише направити запит на видалення фото, де вони сфотографовані без їх згоди.

Дане правило не буде поширюватися на фото і відео, а також супроводжуючі їх твіти за участю громадських діячів, якщо повідомлення опубліковано в суспільних інтересах або підвищує цінність публічного обговорення.

HarmonyOS готується до глобального релізу

Китайська Huawei готує на 2022 рік глобальний реліз своєї мобільної операційної системи HarmonyOS. Це означає, що ОС буде поширюватися на смартфони за межами Китаю.

Згідно із заявою компанії, перехід на HarmonyOS забезпечує приріст продуктивності на 10% в порівнянні з Android. Передбачається, що власники смартфонів за межами Китаю отримають саме HarmonyOS 3.0 в якості оновлення після EMUI 12.

Розумні годинники від Google

За даними Business Insider, Google готує реліз Pixel Watch - розумних годинників на базі фірмових розробок в області апаратного і програмного забезпечення. Вони будуть мати круглий дисплей з мінімальними рамками, пульсометр і трекер.

Користувачі отримають доступ до широкого набору функцій моніторингу стану здоров'я. Компанія провела закрите тестування смарт-годинників серед співробітників ще в листопаді, і має намір представити гаджет в 2022 році.

Відзначимо, до цього Google придбала компанію Fitbit, технології і сервіси якої імовірно будуть інтегровані в Wear OS при створенні новинки.

Електричний квадроцикл від Tesla

Американська компанія Tesla представила електричний квадроцикл для дітей - Cyberquad for Kids. Його роздрібна ціна складе 1 900 доларів.

Квадроцикл обладнаний сталевою рамою, м'яким сидінням, регульованою підвіскою, заднім дисковим гальмом і світлодіодними смугами. Працює він від літій-іонного акумулятора. Максимальна швидкість становить до 16 км/год, а дальність ходу - до 25 км. Повна зарядка займає близько 5 годин.

Nissan представив прототип місяцеходу

Автомобільна компанія Nissan Motor Co. представила прототип власного місяцеходу, побудований спільно з Агентством аерокосмічних досліджень Японії (JAXA). Передбачається, що він зможе плавно пересуватися по поверхні Місяця, заряджатися від сонячної енергії і матиме на борту технології електромобілів Leaf.

Терміни запуску місяцеходу Nissan поки невідомі. Тим часом Toyota теж почала спільні з JAXA дослідження з розробки місяцеходу, який мають намір відправити на місяць вже в 2029 році.

Більше третини населення Землі ніколи не користувалося інтернетом

За оцінками Міжнародного союзу електрозв'язку, 37% населення планети (2,9 млрд людей) ніколи не користувалися інтернетом. У той же час за два роки кількість людей в мережі збільшилася з 4,1 до 4,9 млрд.

Крім того, зберігається цифровий розрив між міськими і сільськими районами, хоча він не настільки значний в розвинених країнах. У глобальному масштабі число користувачів інтернету серед городян майже в два рази більше, ніж серед жителів сільських районів.

WhatsApp і iMessage передають дані користувачів у ФБР

Месенджери WhatsApp і iMessage без особливих зволікань передають дані користувачів за запитом Федерального бюро розслідувань (ФБР) США.

У ЗМІ просочився внутрішній документ ФБР, в якому говориться, що WhatsApp може кожні 15 хвилин передавати інформацію про відправника повідомлень і адресата. Йдеться про список контактів, заблокованих користувачів, а також списку контактів, які внесли даного користувача собі в контакти.

iMessage від Apple також надає дані про користувачів до правоохоронних органів США. За запитом ФБР передаються базові відомості про користувача, дані за останні 25 днів про пошукові запити і про те, хто шукав його в додатку.