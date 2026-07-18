Угорський президент погодився піти у відставку на вимогу уряду Мадяра

Президент Угорщини Тамаш Шуйок офіційно підписав конституційні зміни, що припиняють його повноваження. Це рішення фактично усуває главу держави з посади вже найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily News Hungary .

Шуйок затвердив 17-ту поправку до Основного закону країни. Тепер його мандат закінчиться наступного дня після того, як закон буде офіційно опубліковано в угорському віснику.

Реформи Мадяра та тиск "Тиси"

Ця поправка не була випадковою, адже вона стала частиною великої політичної перебудови. Парламент ухвалив зміни на початку цього тижня.

За цим процесом стоїть партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Вони здобули перемогу на виборах у квітні та одразу ініціювали масштабні реформи. Усунення чинного президента було одним із кроків нового уряду.

Тамаш Шуйок керував країною зовсім недовго. Його обрали президентом лише у березні 2024 року. Це сталося після відставки Каталіни Новак.

Попередня президентка пішла з посади через гучний скандал. Спочатку аналітики прогнозували, що Шуйок залишиться на посаді до кінця своєї каденції. Він мав працювати до березня 2029 року.

Хто тепер буде президентом Угорщини

Поки Угорщина шукає нового лідера, влада переходить до законодавців. Спікерка парламенту Агнеш Форстхоффер тимчасово виконуватиме обов'язки та повноваження президентки.

Її власні парламентські обов'язки на цей час візьме один із заступників. Така процедура прописана в законі. Держава не залишиться без керівництва під час транзитного періоду.

Згідно з Конституцією Угорщини, процедура має чіткі межі: