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Венгерский президент согласился уйти в отставку по требованию правительства Мадяра

23:27 18.07.2026 Сб
2 мин
Почему Мадяр требовал увольнения венгерского президента?
aimg Филипп Бойко
Венгерский президент согласился уйти в отставку по требованию правительства Мадяра Фото: президент Венгрии Тамаш Шуек (Getty Images)
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Президент Венгрии Тамаш Шуек официально подписал конституционные изменения, прекращающие его полномочия. Это решение фактически отстраняет главу государства от должности уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily News Hungary.

Шуек утвердил 17 поправку к Основному закону страны. Теперь его мандат закончится на следующий день после того, как закон будет официально опубликован в венгерском вестнике.

Реформы Мадяра и давление "Тисы"

Эта поправка не была случайной, ведь она стала частью большой политической перестройки. Парламент принял изменения в начале этой недели.

За этим процессом стоит партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром. Они одержали победу на апреле и сразу инициировали масштабные реформы. Устранение действующего президента было одним из шагов нового правительства.

Тамаш Шуек руководил страной совсем недолго. Его избрали президентом только в марте 2024 года. Это произошло после отставки Каталины Новак.

Предыдущая президентка ушла с должности из-за громкого скандала. Сначала аналитики прогнозировали, что Шуек останется в должности до конца своей каденции. Он должен был работать до марта 2029 года.

Кто теперь будет президентом Венгрии

Пока Венгрия ищет нового лидера, власти переходят к законодателям. Спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет временно исполнять обязанности и полномочия президента.

Ее собственные парламентские обязанности к этому времени возьмет один из заместителей. Такая процедура прописана в законе. Государство не останется без руководства в период транзитного периода.

Согласно Конституции Венгрии, процедура имеет четкие границы:

  • Нового президента парламент должен избрать в течение 30 дней.
  • Голосование будет тайным.
  • Кандидат должен получить поддержку депутатов для официального назначения.

Контекст события

Ранее в Венгрии приняли 17 поправку в Конституцию для устранения президента Тамаша Шуйока и председателя Конституционного суда. Это решение фактически запускает процесс радикального переформатирования властей.

После победы на выборах Петер Мадяр ввел глобальную чистку политики и СМИ времен Орбана. Депутаты поддержали поправки к конституции, которые не дадут Орбану вернуться на должность премьера.

Также премьер Мадяр выступил за понижение избирательного возраста в Венгрии. Он хочет дать право голоса 16 летним.

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