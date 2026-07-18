Венгерский президент согласился уйти в отставку по требованию правительства Мадяра
Президент Венгрии Тамаш Шуек официально подписал конституционные изменения, прекращающие его полномочия. Это решение фактически отстраняет главу государства от должности уже в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily News Hungary.
Шуек утвердил 17 поправку к Основному закону страны. Теперь его мандат закончится на следующий день после того, как закон будет официально опубликован в венгерском вестнике.
Реформы Мадяра и давление "Тисы"
Эта поправка не была случайной, ведь она стала частью большой политической перестройки. Парламент принял изменения в начале этой недели.
За этим процессом стоит партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром. Они одержали победу на апреле и сразу инициировали масштабные реформы. Устранение действующего президента было одним из шагов нового правительства.
Тамаш Шуек руководил страной совсем недолго. Его избрали президентом только в марте 2024 года. Это произошло после отставки Каталины Новак.
Предыдущая президентка ушла с должности из-за громкого скандала. Сначала аналитики прогнозировали, что Шуек останется в должности до конца своей каденции. Он должен был работать до марта 2029 года.
Кто теперь будет президентом Венгрии
Пока Венгрия ищет нового лидера, власти переходят к законодателям. Спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет временно исполнять обязанности и полномочия президента.
Ее собственные парламентские обязанности к этому времени возьмет один из заместителей. Такая процедура прописана в законе. Государство не останется без руководства в период транзитного периода.
Согласно Конституции Венгрии, процедура имеет четкие границы:
- Нового президента парламент должен избрать в течение 30 дней.
- Голосование будет тайным.
- Кандидат должен получить поддержку депутатов для официального назначения.
Контекст события
Ранее в Венгрии приняли 17 поправку в Конституцию для устранения президента Тамаша Шуйока и председателя Конституционного суда. Это решение фактически запускает процесс радикального переформатирования властей.
После победы на выборах Петер Мадяр ввел глобальную чистку политики и СМИ времен Орбана. Депутаты поддержали поправки к конституции, которые не дадут Орбану вернуться на должность премьера.
Также премьер Мадяр выступил за понижение избирательного возраста в Венгрии. Он хочет дать право голоса 16 летним.