Голосувати з 16 років: Мадяр виступив за зниження виборчого віку в Угорщині

В Угорщині пропонують знизити віковий ценз для виборців під час майбутнього конституційного процесу. Молодь до 18 років вважають достатньо підготовленою до участі в управлінні країною.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook -сторінку.

Ініціатива щодо зміни виборчого віку

За його словами, сучасне покоління угорців віком до 18 років має достатній рівень обізнаності, щоб впливати на спільні рішення держави. Він висловив готовність особисто підтримати відповідні законодавчі зміни.

"Я переконаний, що сьогодні більшість людей молодше 18 років достатньо підготовлені та обізнані, щоб мати право на владу в наших спільних рішеннях. Що стосується мене, під час конституційного процесу я б підтримав зниження вікової обмеження для виборців до 16 років", - наголосив Мадяр.

Він також додав, що сподівається на зміну парламентських стандартів завдяки майбутній конституційній поправці. Політик підкреслив, що до законодавчого органу мають входити лише ті, хто дійсно прагне працювати на користь своєї країни.

Повернення традицій до парламенту

Мадяр зауважив, що останнім часом робота Палати представників Угорщини стала більш динамічною, що приваблює молодь і повертає політику в центр суспільної уваги.

Водночас він провів історичну паралель із подіями 1912 року, коли в будівлі парламенту сталася стрілянина, натякаючи на необхідність збереження серйозності інституції.

"В англійській мові є вираз: якщо клоун заходить у палац, він не стає королем - це палац перетворюється на цирк", - резюмував угорський лідер, наголошуючи на важливості професіоналізму в політиці.