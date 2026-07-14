Угорський міністр дав гучну обіцянку щодо відносин з Росією
Угорщина налаштована на перезавантаження відносин з НАТО. А ось до Росії є низка претензій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Угорщини Ромулуша Рузіна-Сенді, передає Telex.
Угорщина змінює політику щодо РФ
"Угорщина повинна відновити довіру зі своїми союзниками, а що стосується росіян, то ми зачиняємо перед ними двері", - заявив Рузін-Сенді. Це відбулося під час панельної дискусії на Будапештських переговорах з питань енергетики та стратегії.
Мінстр додав, що російська розвідувальна служба "намагалася проникнути через задні двері".
Уряд Угорщини стежить не лише за війною РФ проти України, а й за подіями на Близькому Сході. Топчиновник вважає, що ці конфлікти закінчаться лише тоді, коли уряди, військові та суспільства захочуть покласти їм край.
Вибачення перед країною НАТО
Інтереси Угорщини збігаються з інтересами її союзників, і довіра до них має бути відновлена, каже він.
Тож одним із перших завдань уряду є вибачення перед деякими своїми союзниками, такими як фіни, чий вступ до НАТО був відкладений попереднім урядом.
Рузін-Сенді зазначив, що як військовий вважав позицію адміністрації Віктора Орбана неприйнятною.
Також він розповів, що Угорщина точно досягне вимоги НАТО витрачати 5% на оборону до 2035 року, але зараз є інші пріоритети: освіта та охорона здоров'я.
В Угорщині ухвалили 17-ту поправку до Конституції. Це зроблено для того, щоб усунути президента Тамаша Шуйока та голову Конституційного суду.
Будапешт погодився надіслати офіційного листа Україні та Молдові, що запускає процедуру відкриття шостої переговорної зони щодо вступу в ЄС.
Українська громада та біженці в Угорщині зможуть без обмежень отримувати новини рідною мовою. Рішення про розблокування українських медіа було ухвалене спільно з Міністерством закордонних справ країни.