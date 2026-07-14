Угорський міністр дав гучну обіцянку щодо відносин з Росією

Угорщина налаштована на перезавантаження відносин з НАТО. А ось до Росії є низка претензій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Угорщини Ромулуша Рузіна-Сенді, передає Telex.

Угорщина змінює політику щодо РФ

"Угорщина повинна відновити довіру зі своїми союзниками, а що стосується росіян, то ми зачиняємо перед ними двері", - заявив Рузін-Сенді. Це відбулося під час панельної дискусії на Будапештських переговорах з питань енергетики та стратегії.

Мінстр додав, що російська розвідувальна служба "намагалася проникнути через задні двері".

Уряд Угорщини стежить не лише за війною РФ проти України, а й за подіями на Близькому Сході. Топчиновник вважає, що ці конфлікти закінчаться лише тоді, коли уряди, військові та суспільства захочуть покласти їм край.

Вибачення перед країною НАТО

Інтереси Угорщини збігаються з інтересами її союзників, і довіра до них має бути відновлена, каже він.

Тож одним із перших завдань уряду є вибачення перед деякими своїми союзниками, такими як фіни, чий вступ до НАТО був відкладений попереднім урядом.

Рузін-Сенді зазначив, що як військовий вважав позицію адміністрації Віктора Орбана неприйнятною.

Також він розповів, що Угорщина точно досягне вимоги НАТО витрачати 5% на оборону до 2035 року, але зараз є інші пріоритети: освіта та охорона здоров'я.