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Венгерский министр дал громкое обещание по поводу отношений с Россией

21:36 14.07.2026 Вт
2 мин
Что обещает изменить Венгрия в своем отношении к россиянам?
aimg Елена Бджола
Венгерский министр дал громкое обещание по поводу отношений с Россией Фото: министр обороны Венгрии Ромулуш Рузин-Сенди (facebook.com/ruszinszendiromulusz)
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Венгрия настроена на перезагрузку отношений с НАТО. А вот к России есть ряд претензий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Венгрии Ромулуша Рузина-Сенди, передает Telex.

Венгрия меняет политику по отношению к РФ

"Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается россиян, то мы закрываем перед ними двери", – заявил Рузин-Сенди. Это произошло во время панельной дискуссии на Будапештских переговорах по энергетике и стратегии.

Министр добавил, что российская разведывательная служба "пыталась проникнуть через задние двери".

Правительство Венгрии следит не только за войной РФ против Украины, но и за происходящим на Ближнем Востоке. Топ-чиновник считает, что эти конфликты закончатся только тогда, когда правительства, военные и общества захотят покончить с ними.

Извинения перед страной НАТО

Интересы Венгрии совпадают с интересами ее союзников, и доверие к ним должно быть восстановлено, говорит он.

Поэтому одной из первых задач правительства является извинение перед некоторыми своими союзниками, такими как финны, чье вступление в НАТО было отложено предыдущим правительством.

Рузин-Сенди отметил, что как военный считал позицию администрации Виктора Орбана неприемлемой.

Также он рассказал, что Венгрия точно достигнет требования НАТО тратить 5% к обороне до 2035 года, но сейчас есть другие приоритеты: образование и здравоохранение.

В Венгрии приняли 17 поправку к Конституции. Это сделано для того, чтобы устранить президента Тамаша Шуйока и главу Конституционного суда.

Будапешт согласился отправить официальное письмо Украине и Молдове, что запускает процедуру открытия шестой переговорной зоны насчет вступления в ЕС.

Украинская громада и беженцы в Венгрии смогут без ограничений получать новости на родном языке. Решение о разблокировании украинских медиа было принято совместно с Министерством иностранных дел страны.

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