ua en ru
Сб, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В Угорщині скасували заборону на українські ЗМІ, запроваджену за Орбана

11:23 20.06.2026 Сб
2 хв
У Будапешті назвали блокування українських видань помилкою попереднього уряду
aimg Марія Науменко
В Угорщині скасували заборону на українські ЗМІ, запроваджену за Орбана Фото: Угорщина скасувала заборону на українські ЗМІ, введену за Орбана (freepik.com)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українська громада та біженці в Угорщині зможуть без обмежень отримувати новини рідною мовою. Для цього влада країни переглянула рішення, яке викликало чимало дискусій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook міністра соціальних відносин і культури Угорщини Золтана Тарра.

За словами посадовця, рішення про розблокування українських медіа було ухвалене спільно з Міністерством закордонних справ країни.

Тарр нагадав, що заборону на українські видання запровадили у 2025 році у відповідь на рішення України обмежити діяльність окремих угорських медіа. За його словами, йшлося про видання, які, на думку української сторони, порушували журналістські стандарти, поширювали російську пропаганду та нагнітали панічні настрої щодо можливої світової війни.

"Не можна плутати ЗМІ, що поширюють російську пропаганду, зі справжньою, незалежною пресою ані в Угорщині, ані на міжнародному рівні. Повалений уряд постійно працював над тим, щоб копати рови, і блокування цих видань не мало іншої мети", - наголосив міністр.

Читайте також: Мадяр наказав негайно розслідувати захоплення інкасаторів "Ощаду"

Він додав, що нинішній уряд робить ставку на покращення добросусідських відносин, що також має позитивно вплинути на становище угорської громади за межами країни.

"Наше завдання - налагодження добросусідських відносин, що сприятиме покращенню становища угорців за кордоном - це спільна національна справа. Рухаючись цим шляхом, завдяки нашій попередній історичній угоді ми за кілька тижнів досягли більшого, ніж усунений уряд за 16 років", - підкреслив Тарр.

Питання скасування заборони влада Угорщини погодила з представницею української національної меншини Ліліаною Грексою.

Після ухвалення рішення вона наголосила, що доступ до новин рідною мовою має велике значення як для української громади, так і для біженців, які проживають в Угорщині.

Нагадаємо, після перемоги на парламентських виборах партія "Тиса" отримала конституційну більшість і розпочала перегляд низки рішень, ухвалених за часів уряду Віктора Орбана. Одним із пріоритетів нової влади стала реформа державних інституцій та медіасектору.

Зокрема, до парламенту вже внесли законопроєкт про реформу суспільних медіа, який передбачає обмеження політичного впливу на редакційну політику, оновлення керівництва та створення незалежного наглядового механізму.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Угорщина
Новини
Буданов відмовився від польської нагороди після рішення Навроцького щодо Зеленського
Буданов відмовився від польської нагороди після рішення Навроцького щодо Зеленського
Аналітика
Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering