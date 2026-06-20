В Угорщині скасували заборону на українські ЗМІ, запроваджену за Орбана

Українська громада та біженці в Угорщині зможуть без обмежень отримувати новини рідною мовою. Для цього влада країни переглянула рішення, яке викликало чимало дискусій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook міністра соціальних відносин і культури Угорщини Золтана Тарра.

За словами посадовця, рішення про розблокування українських медіа було ухвалене спільно з Міністерством закордонних справ країни.

Тарр нагадав, що заборону на українські видання запровадили у 2025 році у відповідь на рішення України обмежити діяльність окремих угорських медіа. За його словами, йшлося про видання, які, на думку української сторони, порушували журналістські стандарти, поширювали російську пропаганду та нагнітали панічні настрої щодо можливої світової війни.

"Не можна плутати ЗМІ, що поширюють російську пропаганду, зі справжньою, незалежною пресою ані в Угорщині, ані на міжнародному рівні. Повалений уряд постійно працював над тим, щоб копати рови, і блокування цих видань не мало іншої мети", - наголосив міністр.

Він додав, що нинішній уряд робить ставку на покращення добросусідських відносин, що також має позитивно вплинути на становище угорської громади за межами країни.

"Наше завдання - налагодження добросусідських відносин, що сприятиме покращенню становища угорців за кордоном - це спільна національна справа. Рухаючись цим шляхом, завдяки нашій попередній історичній угоді ми за кілька тижнів досягли більшого, ніж усунений уряд за 16 років", - підкреслив Тарр.

Питання скасування заборони влада Угорщини погодила з представницею української національної меншини Ліліаною Грексою.

Після ухвалення рішення вона наголосила, що доступ до новин рідною мовою має велике значення як для української громади, так і для біженців, які проживають в Угорщині.