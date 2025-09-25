UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Угорські винищувачі перехопили п’ять російських літаків над Балтійським морем

Фото: угорські винищувачі перехопили п’ять російських літаків над Балтійським морем (x.com/NATO_AIRCOM)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 25 вересня, два угорські винищувачі Gripen перехопили п'ять російських військових літаків над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування повітряних сил НАТО у соцмережі Х.

Як повідомили в командуванні, російські винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.

На перехоплення російських літаків з литовської авіабази Шяуляй злетіли угорські винищувачі Gripen.

"Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу", - зазначили в командуванні.

Перехоплення російських винищувачів

Нагадаємо, в середу, 24 вересня, американські винищувачі перехопили російські Ту-95 і Су-35, які пролітали неподалік від Аляски.

Того ж дня Росія здійснила чергову провокацію в Балтійському морі. Російський винищувач пролетів максимально близько над фрегатом Військово-морських сил Німеччини.

Минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Вони пролетіли неподалік від Талліна.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяЛатвіяУгорщинаБалтійське мореРосавіаціяМіГ-31К