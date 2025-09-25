Угорські винищувачі перехопили п’ять російських літаків над Балтійським морем

Як повідомили в командуванні, російські винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.

На перехоплення російських літаків з литовської авіабази Шяуляй злетіли угорські винищувачі Gripen.

"Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу", - зазначили в командуванні.