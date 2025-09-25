Угорські винищувачі перехопили п’ять російських літаків над Балтійським морем

У четвер, 25 вересня, два угорські винищувачі Gripen перехопили п'ять російських військових літаків над Балтійським морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування повітряних сил НАТО у соцмережі Х.
Як повідомили в командуванні, російські винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.
На перехоплення російських літаків з литовської авіабази Шяуляй злетіли угорські винищувачі Gripen.
"Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу", - зазначили в командуванні.
Нагадаємо, в середу, 24 вересня, американські винищувачі перехопили російські Ту-95 і Су-35, які пролітали неподалік від Аляски.
Того ж дня Росія здійснила чергову провокацію в Балтійському морі. Російський винищувач пролетів максимально близько над фрегатом Військово-морських сил Німеччини.
Минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Вони пролетіли неподалік від Талліна.