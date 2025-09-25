Венгерские истребители перехватили пять российских самолетов над Балтийским морем

В четверг, 25 сентября, два венгерских истребителя Gripen перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование воздушных сил НАТО в соцсети Х.
Как сообщили в командовании, российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии.
На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.
"Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга", - отметили в командовании.
Напомним, в среду, 24 сентября, американские истребители перехватили российские Ту-95 и Су-35, которые пролетали неподалеку от Аляски.
В тот же день Россия совершила очередную провокацию в Балтийском море. Российский истребитель пролетел максимально близко над фрегатом Военно-морских сил Германии.
На прошлой неделе три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Они пролетели неподалеку от Таллина.