RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Венгерские истребители перехватили пять российских самолетов над Балтийским морем

Фото: венгерские истребители перехватили пять российских самолетов над Балтийским морем (x.com/NATO_AIRCOM)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 25 сентября, два венгерских истребителя Gripen перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование воздушных сил НАТО в соцсети Х.

Как сообщили в командовании, российские истребители Су-30, Су-35 и три МиГ-31 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии.

На перехват российских самолетов с литовской авиабазы Шяуляй взлетели венгерские истребители Gripen.

"Венгрия демонстрирует приверженность Альянса к защите и обеспечению безопасности стран Балтии и их восточного фланга", - отметили в командовании.

 

Перехват российских истребителей

Напомним, в среду, 24 сентября, американские истребители перехватили российские Ту-95 и Су-35, которые пролетали неподалеку от Аляски.

В тот же день Россия совершила очередную провокацию в Балтийском море. Российский истребитель пролетел максимально близко над фрегатом Военно-морских сил Германии.

На прошлой неделе три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Они пролетели неподалеку от Таллина.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияЛатвияВенгрияБалтийское мореРосавиацияМіГ-31К