Венгерские истребители перехватили пять российских самолетов над Балтийским морем

Перехват российских истребителей

Напомним, в среду, 24 сентября, американские истребители перехватили российские Ту-95 и Су-35, которые пролетали неподалеку от Аляски.

В тот же день Россия совершила очередную провокацию в Балтийском море. Российский истребитель пролетел максимально близко над фрегатом Военно-морских сил Германии.

На прошлой неделе три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Они пролетели неподалеку от Таллина.