Венгерская делегация покидает Киев: Орбан рассказал, что они узнали о состоянии "Дружбы"
Венгерская миссия, изучавшая состояние нефтепровода "Дружба", завершила работу в Киеве и возвращается в Будапешт с результатами, несмотря на отсутствие прямого доступа к объекту.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
Результаты визита
В сообщении указывается, что по словам руководителя группы Габора Цепека, миссия собрала необходимые факты, хотя специалистов не допустили непосредственно к трубе.
Цепек отметил, что венгерский посол Антал Хайзер принял участие в специальной встрече для дипломатов, организованной "Нафтогазом", где Будапешт рассчитывал получить технические данные.
Виктор Орбан, комментируя итоги поездки, заявил о политическом давлении на украинскую сторону с целью получения ответов.
"Мы запустили машину, а украинцы не смогли этого сделать, не смогли выдвинуть свою версию. Мы заставили украинцев двигаться", - подчеркнул венгерский премьер.
Цепек также отметил, что работа миссии проходила в сложных условиях, поскольку Киев находился под серьезной воздушной атакой.
Однако, по его словам, по результатам консультаций Венгрия теперь "будет знать гораздо больше о состоянии трубы".
Что известно о ситуации с "Дружбой"
Напомним, что 27 января 2026 года работа нефтепровода "Дружба" была остановлена в результате целенаправленного обстрела со стороны РФ. Украинские власти недавно заявили, что на полное восстановление магистрали понадобится не менее полутора месяцев.
Ранее в МИД Украины скептически отреагировали на приезд венгерской делегации, назвав их "туристами", поскольку визит не был официально согласован с Киевом в таком формате.
Кроме того, украинская сторона уже провела встречу для представителей десятков иностранных посольств, где подробно разъяснила реальное состояние нефтепровода и причины технических сложностей.