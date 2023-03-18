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В Угорщині закликають відкликати посла із РФ після видачі ордера на арешт Путіна

Фото: В Угорщині закликають відкликати посла із РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Партія "Діалог за Угорщину", що входить до коаліції опозиційних політичних сил, запропонувала уряду країни відкликати посла із РФ та оголосити небажаним перебування глави російської дипмісії у Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника партії Річарда Барабаша, яку приводить 24.hu.

"Таке рішення має бути ухвалене у світлі того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна", - йдеться у заяві.

Політик обґрунтував свою думку діями Росії в Україні. Барабаш також заявив, що "Діалог за Угорщину" закликає національний парламент проголосувати за вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, пояснюючи це необхідністю протистояти нібито загрозі з боку РФ.

Ця партія входить до коаліції опозиційних сил, яка на останніх виборах у квітні 2022 року отримала у Державних зборах (однопалатному парламенті - ред.) Угорщини 57 зі 199 місць.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

Своєю чергою, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.

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