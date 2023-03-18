В Угорщині закликають відкликати посла із РФ після видачі ордера на арешт Путіна

Партія "Діалог за Угорщину", що входить до коаліції опозиційних політичних сил, запропонувала уряду країни відкликати посла із РФ та оголосити небажаним перебування глави російської дипмісії у Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника партії Річарда Барабаша, яку приводить 24.hu.
"Таке рішення має бути ухвалене у світлі того, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна", - йдеться у заяві.
Політик обґрунтував свою думку діями Росії в Україні. Барабаш також заявив, що "Діалог за Угорщину" закликає національний парламент проголосувати за вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, пояснюючи це необхідністю протистояти нібито загрозі з боку РФ.
Ця партія входить до коаліції опозиційних сил, яка на останніх виборах у квітні 2022 року отримала у Державних зборах (однопалатному парламенті - ред.) Угорщини 57 зі 199 місць.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.
Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.
Своєю чергою, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.
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