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В Венгрии призывают отозвать посла из РФ после выдачи ордера на арест Путина

Фото: В Венгрии призывают отозвать посла из РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Входящая в коалицию оппозиционных политических сил Партия "Диалог за Венгрию" предложила правительству страны отозвать посла из РФ и объявить нежелательным пребывание главы российской дипмиссии в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя партии Ричарда Барабаша, которое приводит 24.hu.

"Такое решение должно быть принято в свете того, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина", - говорится в заявлении.

Политик обосновал свое мнение о действиях России в Украине. Барабаш также заявил, что "Диалог за Венгрию" призывает национальный парламент проголосовать за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, объясняя это необходимостью противостоять якобы угрозе со стороны РФ.

Эта партия входит в коалицию оппозиционных сил, которая на последних выборах в апреле 2022 года получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте - ред.) Венгрии 57 из 199 мест.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львова-Белова.

Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

В свою очередь, в МИД РФ уже отреагировали на решение МКС. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение суда по аресту Путина не имеет значения.

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