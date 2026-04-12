В Угорщині рекордна явка на виборах: до середини дня вже понад 50%

Станом на 13:00, явка становила вже 54,14%, що дорівнює приблизно 4 075 272 голосам. Попередній показник об 11:00 був 37,98%.

Telex зазначає, що сьогоднішні дані на 13:00 вже вищі, ніж були о 15:00 на виборах 2022 року. Тоді явка становила 52,8%.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, найбільший наплив виборців був із самого ранку, зараз на дільницях уже менше людей. Черги для голосування фактично відсутні.

Де найбільше голосують

Зазначимо ще раз, що сьогоднішня явка на виборах є рекордною. Зокрема, у районах, які голосують за партію "Тиса" Петера Мадьяра - опонента чинного прем'єра та очільника партії "Фідес" Віктора Орбана.

Як пише Telex, станом на 13:00 найвища явка була зафіксована в 5-му, 2-му і 15-му виборчих округах Пештського повіту.

Видання наводить дані, що в 5-му виборчому окрузі, центром якого є міста Дунакезі та Гед, у 2022 році на 13:00 проголосували 43,81% (щоправда, яка зараз явка, Telex не уточнює).

Але у 2-му окрузі, центром якого є місто Будаерш, а кандидатами від "Фідес" є Гергелі Чучор і від "Тиси" оперативний директор цієї партії Габор Пошфаї, - наразі проголосували 61,16% угорців. Чотири роки тому явка тут була 44,09%.

Також ЗМІ наводить дані з 15-го виборчого округу Будапешта, де партія "Фідес" висунула Моніку Дунаї, а партія "Тиса" - Арона Порчера. Тут явка до 13:00 вже перевищила 60%, хоча 2022 року в цей самий час явка становила 42,25%.