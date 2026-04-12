В Венгрии рекордная явка на выборах: к середине дня уже более 50%

По состоянию на 13:00, явка составила уже 54,14%, что равно примерно 4 075 272 голосам. Предыдущий показатель в 11:00 был 37,98%.

Telex отмечает, что сегодняшние данные на 13:00 уже выше, чем были в 15:00 на выборах 2022 года. Тогда явка составила 52,8%.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, наибольший наплыв избирателей был с самого утра, сейчас же на участках уже меньше людей. Очереди для голосования фактически отсутствуют.

Где больше всего голосуют

Отметим еще раз, что сегодняшняя явка на выборах является рекордной. В частности, в районах, которые голосуют за партию "Тиса" Петера Мадьяра - оппонента действующего премьера и главы партии "Фидес" Виктора Орбана.

Как пишет Telex, по состоянию на 13:00 самая высокая явка была зафиксирована в 5-м, 2-м и 15-м избирательных округах Пештского уезда.

Издание приводит данные, что в 5-м избирательном округе, центром которого являются города Дунакези и Гед, в 2022 году к 13:00 проголосовали 43,81% (правда, какое сейчас явка, Telex не уточняет).

Но во 2-ом округе, центром которого является город Будаерш, а кандидатами от "Фидес" Гергели Чучор и от "Тисы" оперативный директор этой партии Габор Пошфаи - на данный момент проголосовали 61,16% венгров. Четыре года назад явка тут была 44,09%.

Также СМИ приводит данные из 15-го избирательного округа Будапешта, где партия "Фидес" выдвинула Монику Дунаи, а партия "Тиса" - Арона Порчера. Тут явка к 13:00 уже превысила 60%, хотя в 2022 году в это же время явка составляла 42,25%.