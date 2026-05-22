Угорщина відкрила ринок для українського зерна та м'яса

В Угорщині завершилася дія заборони на імпорт частини української агропродукції, однак дискусії навколо обмежень лише посилюються.
Як повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Agroinform.hu.
Угорщина офіційно завершила дію надзвичайних урядових постанов, які запроваджували обмеження на імпорт низки товарів з Україна.
Під забороною раніше перебували понад 20 категорій агропродукції, зокрема:
Після завершення режиму надзвичайного стану угорський парламент перевів частину тимчасових рішень у формат постійних законів. Водночас заборону на українську агропродукцію до нового пакета не включили.
У найбільшій аграрній організації країни MAGOSZ заявили, що чинного регулювання недостатньо для захисту угорських виробників. Там закликають владу окремо закріпити заборону на імпорт української продукції вже на законодавчому рівні.
У фермерському середовищі побоюються, що після скасування обмежень конкуренція на внутрішньому ринку зросте, а ціни на місцеву продукцію можуть опинитися під додатковим тиском.
Але варто сказати, що попри завершення дії заборони, окремі механізми контролю імпорту залишаються чинними. Зокрема, імпортери й надалі повинні повідомляти Національне управління безпеки харчового ланцюга Угорщини про ввезення продукції.
В свою чергу уряд Угорщини ще не озвучив остаточного рішення щодо можливого повернення повної заборони на українську агропродукцію.
Нагадаємо, прем’єр Угорщини Петер Мадяр раніше заявляв про необхідність досягнення тривалого миру у війні РФ проти України та висловлювався щодо майбутніх відносин Києва і Будапешта.
Також глава МЗС України Андрій Сибіга провів першу особисту зустріч із новою очільницею угорського МЗС Аніта Орбан.