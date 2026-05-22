Венгрия открыла рынок для украинского зерна и мяса

18:12 22.05.2026 Пт
2 мин
Венгерские фермеры призывают вернуть ограничения на украинскую агропродукцию
aimg Юлия Голованова
Фото: Венгрия разрешила импорт на часть украинских продуктов (GettyImages)

В Венгрии завершилось действие запрета на импорт части украинской агропродукции, однако дискуссии вокруг ограничений только усиливаются.

Венгрия официально завершила действие чрезвычайных правительственных постановлений, которые вводили ограничения на импорт ряда товаров из Украины.

Под запретом ранее находились более 20 категорий агропродукции, в частности:

  • пшеница;
  • кукуруза;
  • семена подсолнечника;
  • рапс;
  • мука;
  • мясо птицы;
  • яйца.

После завершения режима чрезвычайного положения венгерский парламент перевел часть временных решений в формат постоянных законов. В то же время запрет на украинскую агропродукцию в новый пакет не включили.

Фермеры требуют возвращения ограничений

В крупнейшей аграрной организации страны MAGOSZ заявили, что действующего регулирования недостаточно для защиты венгерских производителей. Там призывают власти отдельно закрепить запрет на импорт украинской продукции уже на законодательном уровне.

В фермерской среде опасаются, что после отмены ограничений конкуренция на внутреннем рынке возрастет, а цены на местную продукцию могут оказаться под дополнительным давлением.

Но стоит сказать, что несмотря на завершение действия запрета, отдельные механизмы контроля импорта остаются в силе. В частности, импортеры и в дальнейшем должны сообщать Национальное управление безопасности пищевой цепи Венгрии о ввозе продукции.

В свою очередь правительство Венгрии еще не озвучило окончательного решения относительно возможного возвращения полного запрета на украинскую агропродукцию.

Напомним, премьер Венгрии Петер Мадьяр ранее заявлял о необходимости достижения длительного мира в войне РФ против Украины и высказывался относительно будущих отношений Киева и Будапешта.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига провел первую личную встречу с новой главой венгерского МИД Анита Орбан.

