Дістане до Москви: Трамп може передати Україні наступальну зброю, - Axios

Президент США Дональд Трамп оголосить сьогодні про новий план озброєння України. Як очікується, він включатиме наступальну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Два джерела повідомили виданню, що у них є підстави вважати, що план, ймовірно, включатиме ракети великої дальності, які здатні вражати цілі в глибині території РФ, включно з Москвою.

Водночас жоден із них не був у курсі остаточного рішення.

"Трамп дуже злий на Путіна. Про завтрашню заяву буде дуже агресивною", - заявив виданню сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Axios зазначає, що відправлення наступальної зброї стане серйозним кроком для Трампа, який донедавна намагався заявити, що надасть лише оборонну зброю, щоб уникнути ексалації конфлікту.

Чиновники США, України та Європи сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни та вплине на розрахунки очільника Кремля Володимира Путіна щодо припинення вогню.

Нова ідея щодо допомоги Україні

Нова ініціатива, яку буде представлено на зустрічі Трампа і генсека НАТО Марка Рютте, передбачає, що європейські країни платитимуть за вироблену в США зброю, яку буде відправлено в Україну.

Схема була запропонована президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО два тижні тому.

Також офіційні особи США та України заявили, що зустріч Трампа і Зеленського на саміті була найкращою на даний момент.

Водночас, за останні два тижні Трамп став відчувати дедалі більше розчарування через небажання Путіна йти на перемир'я, а також ескалацію атак РФ на Київ та інші міста.

Одним із чинників, який переконав Трампа піти цим шляхом, стала телефонна розмова 3 липня, в якій Путін ясно дав зрозуміти, що планує ескалацію війни.

Глава Кремля дав зрозуміти, що протягом наступних 60 днів він докладе нових зусиль з окупації територій аж до адміністративних кордонів українських регіонів.

"Він хоче забрати все", - заявив Трамп президенту Франції Еммануелю Макрону незабаром після розмови з Путіним, повідомило джерело.

У наступні дні план з приводу зброї перетворився з ідеї на щось більш конкретне.

У неділю ввечері Трамп повідомив журналістам, що зброя, яку він відправить в Україну через європейські країни, включатиме "різні зразки дуже сучасного військового (обладнання)", зокрема батареї ППО Patriot, зазначило Axios.