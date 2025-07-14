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В Венгрии категорически откинули возможность финансирования оружия США для Украины

Будапешт, Понедельник 14 июля 2025 16:31
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В Венгрии категорически откинули возможность финансирования оружия США для Украины Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия отказалась участвовать в совместном финансировании американского оружия для Украины. Будапешт не будет предоставлять ни денег, ни вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которое цитируют венгерские СМИ.

Глава МИД отверг возможность финансирования американского оружия для Украины, если США официально обратятся к ЕС с такой инициативой.

Сийярто заявил, что "деньги венгерского народа, венгерское оружие и венгерские солдаты не попадут в Украину".

Несмотря на это, венгерский министр выразил уверенность, что поставки вооружения не будут противоречить мирным инициативам президента США Дональда Трампа. По его мнению, "никто не сделал для мира в Украине столько, сколько Трамп".

Сийярто также упрекнул, что мирные усилия Трампа "могли бы быть гораздо более успешными в последние месяцы, если бы им не препятствовали европейские и украинские лидеры".

Оружие США для Украины

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подтвердил готовность приобрести оружие у США. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot и ракетах к ним.

Американский президент Дональд Трамп откладывал решение, но недавно ситуация начала сдвигаться с места.

Так, накануне Трамп сообщил, что США отправят Украине Patriot, но платить за них будет ЕС.

Кроме того, уже 14 июля ожидается важное объявление США относительно вооружений для Украины. По данным Axios, Трамп представит "агрессивный" план военной поддержки, в который могут войти ракеты с дальностью.

В Германии заявили, что видят "очень позитивные сигналы" от США о продаже систем ПВО для Украины.

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