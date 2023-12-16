В Угорщині бояться "збитків" від переговорів щодо вступу України до ЄС

Угорщина може заблокувати переговори щодо вступу України до Євросоюзу, вони зможуть завдати "збитків" Будапешту.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mandiner .

"Якщо під час підготовки до реальних переговорів Брюссель захоче втиснути в переговорні рамки щось таке, що завдало б нам шкоди, то нам тоді доведеться вдатися до інструменту жорсткого вето", - заявив Сійярто.

За його словами, Угорщина вважає "принциповим" рішення Євросоюзу розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

Глава МЗС Угорщини також наголосив, що Угорщина ухвалила нібито найкраще рішення, вирішивши не брати участь у голосуванні щодо початку переговорів про членство України. Таким чином, Будапешт не нестиме "відповідальності" за це і звільняє себе від наслідків.

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

Раніше повідомлялося, що Угорщина має намір блокувати всі переговори, пов'язані зі вступом України до ЄС. На цьому тлі президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватись із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС. За словами українського лідера, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

Окрім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто вперше після повномасштабного вторгнення. Після зустрічі український міністр заявив, що наша країна отримала неофіційний та непублічний позитивний сигнал від Будапешта про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Більш детально про те, що очікує на Україну після рішення Євроради, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.