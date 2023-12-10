ua en ru
Нд, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном в Аргентині

Аргентина, Неділя 10 грудня 2023 18:41
UA EN RU
Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном в Аргентині Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватись з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію офіційного Youtube-каналу Сенату Аргентини.

Під час трансляції на відео видно, що український президент випадково зустрівся з прем'єром Угорщини.

Зустрівшись, президент спинився та поговорив з угорським прем'єром.

Угорщина проти переговорів щодо вступу України до ЄС

На початку листопада Європейська комісія у звіті рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відразу заявив, що його країна виступає проти відкриття діалогу.

При цьому Орбан закликав топчиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Ба більше угорський прем'єр погрожує заблокувати рішення про початок переговорів про євроінтеграцію України на саміті ЄС, який пройде 14-15 грудня.

Більш детально про те, чому Угорщина блокує початок вступних переговорів України з ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Угорщина Аргентина Виктор Орбан
NEWS
ЗСУ контратакували і просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ контратакували і просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО