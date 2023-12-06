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Угорщина блокуватиме питання України на саміті ЄС, він може затягнутися, - журналіст

Брюссель, Середа 06 грудня 2023 15:25
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Угорщина блокуватиме питання України на саміті ЄС, він може затягнутися, - журналіст Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталія Юрченко

Угорщина на саміті лідерів ЄС наступного тижня блокуватиме питання про початок переговорів України про вступ до Європейського союзу. Тому саміт може затягнутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter (Х).

За словами журналісти, посли ЄС ввечері 5 грудня обговорили підготовку до саміту ЄС наступного тижня.

"Передбачувано, Угорщина проти всього, що стосується підтримки України", - зазначив кореспондент.

Йозвяк припускає, що переговори щодо України триватимуть обидва дні саміту. Ймовірно, він може затягнутися до суботи, 16 грудня.

Додамо, що саміт лідерів Європейського союзу запланований на 14-15 грудня. Під час саміту європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії.

"Зелене світло" для України

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Проте Угорщина заявила, що виступить проти того, щоб ЄС почав з Україною переговори про вступ. Партія прем'єра Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС

В Україні та Брюсселі вважають, що Угорщина не зможе безкінечно блокувати вступ України до ЄС. А Україна вже веде переговори з угорською владою, аби вирішити суперечки.

Більше про те, чому Угорщина блокує вступ України в Євросоюз та чого хоче Орбан - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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