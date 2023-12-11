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Головною темою стало членство України в ЄС: Кулеба про розмову з головою МЗС Угорщини

Понеділок 11 грудня 2023 18:46
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Головною темою стало членство України в ЄС: Кулеба про розмову з головою МЗС Угорщини Архівне фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 11 грудня, провів годинну розмову зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного дипломата України в Instagram.

"Щойно завершив зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Ми говорили годину. Була дуже довга, щира розмова", - йдеться у заяві.

Кулеба зазначив, що вони давно одне одного знають, хоча з початку повномасштабного вторгнення Росії вперше так сіли та грунтовно поговорили.

"Ми чесно відповідали на запитання один одного", - додав міністр.

Головна тема розмови

"Безумовно, головною темою було рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Розумію, що всі чекають відповідь: так чи ні? Дайте трохи часу. Я зараз буду доповідати президенту Володимиру Зеленському. Петер буде доповідати своєму премʼєр-міністру", - додав Кулеба.

Також міністр дав один сигнал. За його словами, він чітко сказав Петеру, що спільне майбутнє у нас у Європі і ми разом маємо туди якнайшвидше дійти.

Угорщина блокує рух України до ЄС

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС.

Європейські ЗМІ припускають, що через Угорщину початок переговорів про вступ України можуть відкласти на березень 2024 року.

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