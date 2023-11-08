Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС: що далі

Україна ще на крок наблизилася до вступу до Європейського союзу. Сьогодні Єврокомісія офіційно рекомендувала країнам-учасницям розпочати переговори з Києвом.

РБК-Україна розповідає про процедуру та про те, коли можуть стартувати переговори.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: заяви президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, українського президента Володимира Зеленського, доповідь щодо України та дані з сайту Єврокомісії.

Звіт та рекомендація: головне

Як і очікувалося, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представляючи звіт щодо України, оголосила рекомендацію країнам Євросоюзу розпочати переговори про вступ. За її словами, наша країна виконала 90% необхідних реформ, що, втім, не знімає потреби реалізувати решту.

"Основного прогресу було досягнуто у сфері конституційного правосуддя, реформи відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційної програми, боротьби з відмиванням грошей, важливих заходів щодо стримування олігархів, а також у прийнятті закону про медіа та питаннях національних меншин", - зазначила вона.

Детальний звіт опубліковано на сайті ЄК. РБК-Україна вже наводило повний переклад доповіді, в якому названо ключові висновки і те, що ще треба виконати для вступу до Євросоюзу.

Якщо коротко, то Україні треба довести до кінця децентралізацію, створити новий адміністративний суд, забезпечити сильну дисциплінарну систему для прокурорів, просунутися у виконанні рішень ЄСПЛ, наростити зусилля щодо розслідування гучних корупційних справ, збільшити чисельність співробітників НАБУ та САП, виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо нацменшин і так далі.

Головний підсумок - Європейській раді рекомендовано розпочати переговори з Україною щодо вступу. Комісія продовжить стежити за прогресом та дотриманням умов, а також має надати відповідний звіт до березня 2024 року.

Як зазначила фон дер Ляєн, до старту переговорів Україна зобов'язана продовжувати рух щодо зазначених реформ. А російська агресія та бойові дії не мають стати перешкодою для самих переговорів.

Коли можуть розпочатись переговори

Точно не раніше грудня. Щодо термінів, то президентка Єврокомісії їх не називала. Але важливо розуміти, що цей орган надав лише рекомендації для Європейської ради, яка може визначити ще й додаткові умови.

Європейська рада - це найвищий політичний орган ЄС, який складається з президентів та глав урядів країн-учасниць. Фактично прийматимуть рішення про початок переговорів з Україною самі європейські лідери.

Як заявила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, фінальне рішення від Європейської ради очікується за підсумками саміту 14 грудня.

"Не факт, що вони саме таким чином підтримають бачення Єврокомісії. До того ж, деякі з цих завдань мають бути виконані найближчим часом. Думаю, що ще 14 грудня ми побачимо фінальне рішення. І тільки після цього розумітимемо наступні кроки", - додала. вона.

На грудень розраховує і президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок - Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив. Незважаючи на всі складнощі, ми рухаємося вперед і вже у грудні очікуємо на політичне рішення від Європейської ради", - заявив він у зверненні.

За його словами, українці заслужили членство у Євросоюзі захистом європейських цінностей та тим, що виконують обіцянки, розвиваючи державні інституції під час повномасштабної війни.

На рекомендації Єврокомісії вже відреагували в уряді Німеччини. За словами його офіційного представника, доповідь уважно вивчать, а початок переговорів залежатиме від того, наскільки успішно Україна проведе реформи та виконає критерії, що залишилися.

Як відбуватимуться переговори щодо вступу до ЄС

Сьогоднішньому рішенню Єврокомісії передувало "домашнє завдання", яке Україна отримала у червні 2022 року разом із статусом кандидата. Зокрема, воно стосувалося судової реформи, призначення керівництва антикорупційних органів, ухвалення законів про ЗМІ, національні меншини тощо. Умову щодо олігархів пізніше було знято з порядку денного, Україна планує запустити реєстр вже після війни.

Як показує практика, процес переговорів та вступу може затягтися. Наприклад, останньою на даний момент до Євросоюзу вступила Хорватія. Вона подала заявку на членство у 2003-му, за рік набула статусу кандидата, а переговори стартували восени 2005-го. Формально вони були завершені у жовтні 2006 року, але лише у 2009-му Словенія зняла фінальні заперечення, домовившись вирішувати територіальні питання за допомогою посередників. Членом Євросоюзу Хорватія стала 1 липня 2013 року.

Переговори відбуваються у формі двосторонніх конференцій між членами ЄС та кандидатом. На них обговорюється ціла низка питань, таких як регіональна політика, транспорт, енергетика, податкова політика, юстиція та внутрішні справи, фінансова сфера, сільське господарство та інше.

Протягом цього часу Україні треба привести своє законодавство у відповідність до європейського, виконавши комплекс прав та обов'язків держав-членів ЄС - Acquis communautaire. Він складається з 35 пунктів, виконання яких мають підтвердити усі країни-учасниці. А загалом необхідно імплементувати близько 30 000 правил та стандартів ЄС. Україна ще навесні розпочала перевірку законодавства на відповідність до європейського. Відомо, що вже виконано 80% угоди про асоціацію з ЄС.

Зазначимо, частиною переговорів стане вирішення двосторонніх питань. Тобто затягти їх може проблема з вивезенням зерна до Польщі або довготривала тема національних меншин, яку періодично піднімає Угорщина.

Результати переговорів долучатимуться до проекту угоди про вступ України до ЄС. Потім він має одержати схвалення Ради ЄС та Європарламенту, після чого на конференції всіх країн-учасниць підпишуть договір про приєднання.

Важливий момент. На початку 2020 року Євросоюз змінив порядок проведення переговорів. Якщо раніше запуск процесу мав завершитися прийомом нового члена, то зараз Брюссель має право припиняти або перезапускати переговори щодо окремих напрямків у разі незадовільних результатів.

Коли Україна може вступити до ЄС

На строки впливатимуть як позиції окремих країн учасниць, так і наявність політичної волі до розширення. З останнім проблем не має бути, оскільки до 2030 року Євросоюз планує прийняти до 9 нових членів. Щодо України, то нещодавно глава європейської дипломатії Жозеп Боррель припустив, що процес може відбуватися швидше, ніж звичайно.

Співрозмовники РБК-Україна у структурах ЄС визнають, що про вступ України у 2024 чи 2025 роках мови в принципі бути не може - за цей час нереально пройти всі необхідні процедури. Втім, враховуючи особливі обставини, вони припускають, що потенційно Київ може пройти процедуру швидше, ніж країни Східної Європи до цього.

Однак шукати компроміси з багатьма окремими державами все одно доведеться. Як казали джерела РБК-Україна, минулого року Угорщина не блокувала надання статусу кандидата, відклавши тему угорської меншини на Закарпатті на етап переговорів.

Навіть якщо переговори пройдуть швидко, за ними послідує ратифікація договору про приєднання всіма членами ЄС. А цей процес не має чітких часових рамок і також може супроводжуватися проблемами.

Як Україна йде до ЄС

Про бажання вступити до Європейського союзу Україна каже далеко не перший рік. Підписання Угоди про асоціацію було заплановано на листопад 2013 року, проте тодішній президент Віктор Янукович під впливом Росії різко змінив вектор, що згодом призвело до Революції гідності та його повалення.

Документ був підписаний у червні 2014 року, коли РФ вже окупувала Крим і розпочала агресивну війну на Донбасі. Зона вільної торгівлі запрацювала у повному обсязі з 1 вересня 2017 року. З того часу Україна заручалася підтримкою партнерів на шляху до ЄС, закріпила відповідний курс у Конституції, а повномасштабне російське вторгнення у лютому 2022 року підштовхнуло подати заявку на вступ.

Європейська комісія 17 червня 2022-го рекомендувала надати Україні статус кандидата. Водночас було визначено сім вимог. Того ж місяця Рада ЄС схвалила надання статусу із переліком умов.