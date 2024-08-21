Угорщина знайшла альтернативний шлях для постачання нафти з Росії в обхід України

Влада Угорщини завершує переговори щодо забезпечення країни нафтою після того, як Україна заборонила транзит нафти російського "Лукойлу" через свою територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.
За його словами, Європейський Союз не хоче допомогти Угорщині вирішити проблему з транзитом нафти "Лукойлу" через Україну, яка "порушила Угоду про асоціацію".
"Тому зараз повним ходом йдуть переговори щодо забезпечення збалансованого постачання нафти для Угорщини в довгостроковій перспективі, попри українські заходи й на те, що Європейська комісія нам не допомагає", - сказав Сійярто.
Глава МЗС Угорщини підкреслив, що ці переговори "вже наближаються до фінішної прямої".
"Тому ми можемо гарантувати постачання нафти в Угорщину в довгостроковій перспективі, попри заходи й недбалість Києва і Брюсселя", - зазначив він.
Сійярто додав, що з постачанням газу, який надходить до Угорщини переважно з Росії, теж немає жодних проблем, попри бойові дії в Курській області, де знаходиться газорозподільча станція "Суджа".
"Енергопостачання Угорщини забезпечене, попри всі виклики, про які ви добре знаєте", - наголосив угорський міністр.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна заборонила транзит російської нафти "Лукойл" до Угорщини та Словаччини через свою територію. При цьому українські санкції проти "Лукойлу" було введено ще у 2018 році.
Після цього глава МЗС Угорщини Петер Сійярто погрожував Україні арбітражним судом, якщо не вдасться домовитись у ході консультацій з ЄС. Але консультації так і не розпочалися, рішення про це Єврокомісія поки що не ухвалила.
Своєю чергою Словаччина погрожувала припиненням експорту в Україну дизельного палива, якщо транзит російської нафти не відновиться.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не має намірів скасовувати санкції проти російської компанії "Лукойл". Адже запроваджені обмеження не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та інших країн Європи.
До того ж Єврокомісія попередньо не виявила ризиків для безпеки постачання нафти до Угорщини та Словаччини після санкцій України проти "Лукойлу".
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