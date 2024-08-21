Угорщина знайшла альтернативний шлях для постачання нафти з Росії в обхід України

За його словами, Європейський Союз не хоче допомогти Угорщині вирішити проблему з транзитом нафти "Лукойлу" через Україну, яка "порушила Угоду про асоціацію".

"Тому зараз повним ходом йдуть переговори щодо забезпечення збалансованого постачання нафти для Угорщини в довгостроковій перспективі, попри українські заходи й на те, що Європейська комісія нам не допомагає", - сказав Сійярто.

Глава МЗС Угорщини підкреслив, що ці переговори "вже наближаються до фінішної прямої".

"Тому ми можемо гарантувати постачання нафти в Угорщину в довгостроковій перспективі, попри заходи й недбалість Києва і Брюсселя", - зазначив він.

Сійярто додав, що з постачанням газу, який надходить до Угорщини переважно з Росії, теж немає жодних проблем, попри бойові дії в Курській області, де знаходиться газорозподільча станція "Суджа".

"Енергопостачання Угорщини забезпечене, попри всі виклики, про які ви добре знаєте", - наголосив угорський міністр.