Венгрия нашла альтернативный путь для поставки нефти из России в обход Украины

По его словам, Европейский Союз не хочет помочь Венгрии решить проблему с транзитом нефти "Лукойла" через Украину, которая "нарушила Соглашение об ассоциации".

"Поэтому сейчас полным ходом идут переговоры по обеспечению сбалансированных поставок нефти для Венгрии в долгосрочной перспективе, несмотря на украинские меры и на то, что Европейская комиссия нам не помогает", - сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что эти переговоры "уже приближаются к финишной прямой".

"Поэтому мы можем гарантировать поставки нефти в Венгрию в долгосрочной перспективе, несмотря на меры и халатность Киева и Брюсселя", - отметил он.

Сийярто добавил, что с поставками газа, поступающего в Венгрию преимущественно из России, тоже нет никаких проблем, несмотря на боевые действия в Курской области, где находится газораспределительная станция "Суджа".

"Энергоснабжение Венгрии обеспечено, несмотря на все вызовы, о которых вы хорошо знаете", - подчеркнул венгерский министр.