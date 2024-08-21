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Венгрия нашла альтернативный путь для поставки нефти из России в обход Украины

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Власти Венгрии завершают переговоры по обеспечению страны нефтью после того, как Украина запретила транзит нефти российского "Лукойла" через свою территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

По его словам, Европейский Союз не хочет помочь Венгрии решить проблему с транзитом нефти "Лукойла" через Украину,  которая "нарушила Соглашение об ассоциации".

"Поэтому сейчас полным ходом идут переговоры по обеспечению сбалансированных поставок нефти для Венгрии в долгосрочной перспективе, несмотря на украинские меры и на то, что Европейская комиссия нам не помогает", - сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что эти переговоры "уже приближаются к финишной прямой".

"Поэтому мы можем гарантировать поставки нефти в Венгрию в долгосрочной перспективе, несмотря на меры и халатность Киева и Брюсселя", - отметил он.

Сийярто добавил, что с поставками газа, поступающего в Венгрию преимущественно из России, тоже нет никаких проблем, несмотря на боевые действия в Курской области, где находится газораспределительная станция "Суджа".

"Энергоснабжение Венгрии обеспечено, несмотря на все вызовы, о которых вы хорошо знаете", - подчеркнул венгерский министр.

Что предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что Украина запретила транзит российской нефти "Лукойл" в Венгрию и Словакию через свою территорию. При этом украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожал Украине арбитражным судом, если не удастся договориться в ходе консультаций с ЕС. Но консультации так и не начались, решение об этом Еврокомиссия пока не приняла.

В свою очередь Словакия угрожала прекращением экспорта в Украину дизельного топлива, если транзит российской нефти не возобновится.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не намерена отменять санкции против российской компании "Лукойл". Ведь введенные ограничения не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и других стран Европы.

К тому же Еврокомиссия предварительно не выявила рисков безопасности поставки нефти в Венгрию и Словакию после санкций Украины против "Лукойла".

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