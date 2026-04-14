ua en ru
Вт, 14 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Венгрия меняет курс в отношении Украины и санкций против РФ: Мадьяр назвал свои первые шаги

12:15 14.04.2026 Вт
2 мин
Что Венгрия готова дать в обмен на деньги ЕС?
Елена Чупровская
Венгрия меняет курс в отношении Украины и санкций против РФ: Мадьяр назвал свои первые шаги Фото: лидер партии "Тиса" и будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)

Победитель выборов в Венгрии Петер Мадьяр разрабатывает масштабный план нормализации отношений с Евросоюзом после 16 лет правления Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Что хочет Мадьяр

Главный приоритет нового правительства - разблокировать 18 миллиардов евро из фондов ЕС, замороженных из-за нарушения демократических принципов во времена Орбана.

Кроме того, Мадьяр хочет:

  • получить доступ к около 16 миллиардам евро европейских оборонных кредитов;
  • отменить ежедневный штраф в 1 миллион евро, который ЕС наложил на Венгрию за нарушение миграционного законодательства.

Что требует Брюссель

Просто так средства никто не вернет. Брюссель выдвигает конкретные условия.

От Венгрии ожидают:

  • снять вето на кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро;
  • поддержать новый пакет санкций против России;
  • прекратить блокировать начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Мадьяр заявил, что будет искать "компромиссы" на уровне ЕС и хочет "упростить процесс принятия решений".

Он сразу дал понять, что не будет блокировать кредит Киеву. Также подчеркнул, что имеет конституционное большинство в две трети голосов в парламенте - это позволяет провести масштабные судебные реформы и разморозить фонды.

Относительно Москвы - Мадьяр дал понять, что хочет держать дистанцию. В то же время заявил, что Венгрия и в дальнейшем будет покупать российскую нефть, хотя санкции должны оставаться в силе.

Мадьяр спешит, пишет Politico. Если реформы в сфере верховенства права не будут проведены до августа, Венгрия потеряет значительную часть средств ЕС.

Будущий новый премьер уже попросил венгерского президента перенести инаугурацию парламента с 12 мая на 5 мая - чтобы быстрее представить официальный реформаторский пакет.

Параллельно Венгрия остается под следствием по статье 7 договоров ЕС - это первый шаг к лишению права голоса в случае нарушений демократии. Следующее слушание с оценкой позиции Будапешта запланировано на конец мая.

Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины в 90 миллиардов евро, который заморозил его предшественник Орбан.

При этом он исключил членство Украины в ЕС ближайшие 10 лет и не отрицал энергетическую зависимость от России, считая, что Венгрии придется вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Украина Венгрия Петер Мадьяр
Новости
Аналитика
