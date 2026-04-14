Венгрия меняет курс в отношении Украины и санкций против РФ: Мадьяр назвал свои первые шаги
Победитель выборов в Венгрии Петер Мадьяр разрабатывает масштабный план нормализации отношений с Евросоюзом после 16 лет правления Виктора Орбана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Что хочет Мадьяр
Главный приоритет нового правительства - разблокировать 18 миллиардов евро из фондов ЕС, замороженных из-за нарушения демократических принципов во времена Орбана.
Кроме того, Мадьяр хочет:
- получить доступ к около 16 миллиардам евро европейских оборонных кредитов;
- отменить ежедневный штраф в 1 миллион евро, который ЕС наложил на Венгрию за нарушение миграционного законодательства.
Что требует Брюссель
Просто так средства никто не вернет. Брюссель выдвигает конкретные условия.
От Венгрии ожидают:
- снять вето на кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро;
- поддержать новый пакет санкций против России;
- прекратить блокировать начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Мадьяр заявил, что будет искать "компромиссы" на уровне ЕС и хочет "упростить процесс принятия решений".
Он сразу дал понять, что не будет блокировать кредит Киеву. Также подчеркнул, что имеет конституционное большинство в две трети голосов в парламенте - это позволяет провести масштабные судебные реформы и разморозить фонды.
Относительно Москвы - Мадьяр дал понять, что хочет держать дистанцию. В то же время заявил, что Венгрия и в дальнейшем будет покупать российскую нефть, хотя санкции должны оставаться в силе.
Мадьяр спешит, пишет Politico. Если реформы в сфере верховенства права не будут проведены до августа, Венгрия потеряет значительную часть средств ЕС.
Будущий новый премьер уже попросил венгерского президента перенести инаугурацию парламента с 12 мая на 5 мая - чтобы быстрее представить официальный реформаторский пакет.
Параллельно Венгрия остается под следствием по статье 7 договоров ЕС - это первый шаг к лишению права голоса в случае нарушений демократии. Следующее слушание с оценкой позиции Будапешта запланировано на конец мая.
Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины в 90 миллиардов евро, который заморозил его предшественник Орбан.
При этом он исключил членство Украины в ЕС ближайшие 10 лет и не отрицал энергетическую зависимость от России, считая, что Венгрии придется вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.