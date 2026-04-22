Фіцо сам собі надумав повторну зупинку "Дружби" після кредиту Україні

18:55 22.04.2026 Ср
Прем'єр Словаччини заявив про "підірвану довіру" між Києвом та Братиславою
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)

Словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що "не здивувався б", якби нафтопровід "Дружба" припинив свою роботу після схвалення ЄС кредиту у розмірі 90 млрд євро для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Фіцо у Facebook.

Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ

Він сказав, що Словаччина не погодилась на позику для України і не бере в ній участі, як і Угорщина та Чехія. Водночас він визнав, що кредит був затверджений в ЄС законним чином.

"Я припускаю, що може відбутися розблокування цієї позики за умови, що будуть зроблені всі кроки для відкриття нафтопроводу "Дружба". Також технічні служби повідомляють нам, що проводиться випробування трубопроводу під тиском, що вживаються певні підготовчі заходи", - зазначив Фіцо.

Словацький прем'єр додав, що "довіра між Словаччиною та Україною дуже порушена, підірвана", що стосується "здатності виконувати обіцянки, які хтось дає".

Він також зауважив, що "не здивувався б", якби відбулося розблокування кредиту для України, а потім через якийсь короткий час "знову відбулося б припинення поставок, якщо взагалі відбудеться відкриття нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, сьогодні посли країн Євросоюзу на рівні постійних представників попередньо схвалили виділення Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро та узгодили параметри 20-го пакета санкцій.

Очікується, що фінальне рішення буде офіційно затверджене вже у четвер, 23 квітня.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголошував, що його країна не заперечуватиме проти розблокування 90 млрд євро для України, але 20-й пакет санкцій проти Росії підтримає лише після відновлення роботи "Дружби".

Раніше Фіцо звертався до ЄС із закликом скасувати санкції проти нафти і газу з Росії. Він також запропонував зробити кроки для відновлення поставок через нафтопровід "Дружба".

Більше по темі:
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію