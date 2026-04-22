Фіцо сам собі надумав повторну зупинку "Дружби" після кредиту Україні

Словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що "не здивувався б", якби нафтопровід "Дружба" припинив свою роботу після схвалення ЄС кредиту у розмірі 90 млрд євро для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Фіцо у Facebook .

Він сказав, що Словаччина не погодилась на позику для України і не бере в ній участі, як і Угорщина та Чехія. Водночас він визнав, що кредит був затверджений в ЄС законним чином.

"Я припускаю, що може відбутися розблокування цієї позики за умови, що будуть зроблені всі кроки для відкриття нафтопроводу "Дружба". Також технічні служби повідомляють нам, що проводиться випробування трубопроводу під тиском, що вживаються певні підготовчі заходи", - зазначив Фіцо.

Словацький прем'єр додав, що "довіра між Словаччиною та Україною дуже порушена, підірвана", що стосується "здатності виконувати обіцянки, які хтось дає".

Він також зауважив, що "не здивувався б", якби відбулося розблокування кредиту для України, а потім через якийсь короткий час "знову відбулося б припинення поставок, якщо взагалі відбудеться відкриття нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, сьогодні посли країн Євросоюзу на рівні постійних представників попередньо схвалили виділення Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро та узгодили параметри 20-го пакета санкцій.

Очікується, що фінальне рішення буде офіційно затверджене вже у четвер, 23 квітня.