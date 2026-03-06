Угорщина взяла в заручники співробітників Ощадбанку і викрала гроші, - Сибіга

Що сказав Сибіга

"Сьогодні в Будапешті угорська влада фактично взяла в заручники сімох громадян України. Причини цього наразі невідомі, так само як і їхній стан чи можливість зв’язатися з ними", - заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Він зазначив, що семеро українців є працівниками Ощадбанку. Вони керували двома банківськими автомобілями, що прямували транзитом між Австрією та Україною і перевозили готівку в межах регулярного обслуговування між державними банками.

"Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників і викрала гроші. Якщо це та сама "сила", про яку сьогодні раніше заявляв пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм і рекет", - наголосив міністр.

Він додав, що Україна вже надіслала ноту вимогою негайно звільнити українців. Окрім того, Київ звернеться до ЄС із закликом "дати чітку правову оцінку незаконним діям Угорщини - захопленню заручників та пограбуванню".

Що кажуть в Ощадбанку

У державному Ощадбанку підтвердили слова Сибіги та поінформували, що відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі наразі перебувають у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Проте місцеперебування працівників наразі невідоме.

"Перевезення коштів і цінностей здійснювалось Ощадбанком в межах та на виконання міжнародної угоди з Райффазен Банк, Австрія. Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн доларів, 35 млн євро, 9 кг золота", - поінформували у банку.

В Ощадбанку додали, що вимагають негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України.