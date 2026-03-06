RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Венгрия взяла в заложники сотрудников Ощадбанка и похитила деньги, - Сибига

01:08 06.03.2026 Пт
2 мин
Это уже государственный терроризм и рэкет
aimg Эдуард Ткач
Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Венгрия в четверг, 5 марта, взяла в заложники работников Ощадбанка и похитила деньги из 2 банковских машин. В автомобилях были миллионы долларов и евро, а также золото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел Украины и официальное заявление Ощадбанка.

Читайте также: "Дадим его адрес нашим ребятам": Зеленский пригрозил Орбану из-за блокирования помощи

Что сказал Сибига

"Сегодня в Будапеште венгерские власти фактически взяли в заложники семерых граждан Украины. Причины этого пока неизвестны, так же как и их состояние или возможность связаться с ними", - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что семеро украинцев являются работниками Ощадбанка. Они управляли двумя банковскими автомобилями, которые следовали транзитом между Австрией и Украиной и перевозили наличные в рамках регулярного обслуживания между государственными банками.

"Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та самая "сила", о которой сегодня ранее заявлял господин Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Украина уже направила ноту с требованием немедленно освободить украинцев. Кроме того, Киев обратится к ЕС с призывом "дать четкую правовую оценку незаконным действиям Венгрии - захвату заложников и ограблению".

Что говорят в Ощадбанке

В государственном Ощадбанке подтвердили слова Сибиги и проинформировали, что согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили сейчас находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Однако местонахождение работников пока неизвестно.

"Перевозка средств и ценностей осуществлялась Ощадбанком в рамках и во исполнение международного соглашения с Райффазен Банк, Австрия. Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующих Европейских таможенных процедур. Объем ценностей, которые находились в похищенных автомобилях, составил 40 млн долларов, 35 млн евро, 9 кг золота", - сообщили в банке.

В Ощадбанке добавили, что требуют немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину.

