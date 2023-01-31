Угорщина влаштувала масштабну кадрову чистку в армії
Уряд Угорщини звільнив сотні високопоставлених військових лідерів під час наймасштабнішої реформи армії з моменту приєднання країни до Організації Північноатлантичного договору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Шалай-Бобровницький заявив, що звільнення стосуються вищих чинів армії, включаючи генералів. Причому, за його словами, найбільшу частку складають полковники та підполковники.
Це був перший раз, коли уряд Угорщини підтвердив масштаби змін, проте остаточна кількість звільнених буде відома наступного місяця.
Деякі опозиційні політики заявили, що метою реформи було послабити західну орієнтацію країни під час вторгнення Росії в Україну та наповнити армію політичними прихильниками як наступний крок у консолідації влади прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Проте Шалай-Бобровницький відкинув критику та сказав, що зміни назріли давно.
"Ви не можете мати прихованих намірів, роблячи речі такого масштабу", — сказав міністр.
Нагадаємо, сьогодні В МЗС поговорили з послом Угорщини, та пояснили дипломату, що антиукраїнська риторика є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам.
Днями МЗС України викликало посла Угорщини на "відверту розмову" через нову скандальну заяву Орбана.
Нагадаємо, раніше Орбан заявляв про те, що Захід нібито розпочав нову "Холодну війну", а Угорщина планує перебувати у добрих відносинах із конкурентами західних країн.
Тоді українське МЗС наголосило, що Орбан побічно натякнув на бажання поразки України у війні з Росією.
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