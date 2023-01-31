Венгрия устроила масштабную кадровую чистку в армии
Правительство Венгрии уволило сотни высокопоставленных военных лидеров во время самой масштабной реформы армии с момента присоединения страны к Организации Североатлантического договора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Шалай-Бобровницкий заявил, что увольнения касаются высших чинов армии, включая генералов. Причем, по его словам, наибольшую часть составляют полковники и подполковники.
Это был первый раз, когда правительство Венгрии подтвердило масштабы изменений, однако окончательное количество уволенных будет известно в следующем месяце.
Некоторые оппозиционные политики заявили, что целью реформы было ослабить западную ориентацию страны во время вторжения России в Украину и наполнить армию политическими сторонниками, как следующий шаг в консолидации власти премьер-министра Виктора Орбана.
Однако Шалай-Бобровницкий отверг критику и сказал, что перемены назрели давно.
"Вы не можете иметь скрытых намерений, делая вещи такого масштаба", - сказал министр.
Напомним, сегодня В МИД поговорили с послом Венгрии, и объяснили дипломату, что антиукраинская риторика абсолютно неприемлема и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям.
На днях МИД Украины вызвал посла Венгрии на "откровенный разговор" из-за нового скандального заявления Орбана.
Напомним, ранее Орбан заявлял о том, что Запад якобы начал новую "Холодную войну", а Венгрия планирует находиться в хороших отношениях с конкурентами западных стран.
Тогда украинский МИД подчеркнул, что Орбан косвенно намекнул на желание поражения Украины в войне с Россией.
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