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Венгрия устроила масштабную кадровую чистку в армии

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Венгрия, Вторник 31 января 2023 19:52
Венгрия устроила масштабную кадровую чистку в армии Фото: министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Венгрии уволило сотни высокопоставленных военных лидеров во время самой масштабной реформы армии с момента присоединения страны к Организации Североатлантического договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Шалай-Бобровницкий заявил, что увольнения касаются высших чинов армии, включая генералов. Причем, по его словам, наибольшую часть составляют полковники и подполковники.

Это был первый раз, когда правительство Венгрии подтвердило масштабы изменений, однако окончательное количество уволенных будет известно в следующем месяце.

Некоторые оппозиционные политики заявили, что целью реформы было ослабить западную ориентацию страны во время вторжения России в Украину и наполнить армию политическими сторонниками, как следующий шаг в консолидации власти премьер-министра Виктора Орбана.

Однако Шалай-Бобровницкий отверг критику и сказал, что перемены назрели давно.

"Вы не можете иметь скрытых намерений, делая вещи такого масштаба", - сказал министр.

Напомним, сегодня В МИД поговорили с послом Венгрии, и объяснили дипломату, что антиукраинская риторика абсолютно неприемлема и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям.

На днях МИД Украины вызвал посла Венгрии на "откровенный разговор" из-за нового скандального заявления Орбана.

Напомним, ранее Орбан заявлял о том, что Запад якобы начал новую "Холодную войну", а Венгрия планирует находиться в хороших отношениях с конкурентами западных стран.

Тогда украинский МИД подчеркнул, что Орбан косвенно намекнул на желание поражения Украины в войне с Россией.

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