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Захід розпочав нову "Холодну війну", Угорщина підтримує його ворогів, - Орбан

Новость на русском →
Субота 07 січня 2023 16:04
Захід розпочав нову "Холодну війну", Угорщина підтримує його ворогів, - Орбан Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергій Пишкін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про те, що Захід нібито почав нову "Холодну війну", через що Будапешт планує претендувати на роль регіонального лідера.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mandiner.

У своїй промові на різдвяній вечері Фонду імені Селла Калмана Орбан заявив про те, що найбільшим викликом перед Угорщиною в наступному десятилітті є "вихід з групи країн із середнім рівнем доходу, наздоганяння розвинутих країн, а також досягнення статусу регіональної середньої держави в Центральній Європі".

За словами Орбана неоліберальна модель глобалізації відходить в минуле внаслідок чого у США з'являються нові суперники, оскільки модель дозволила зміцнитись таким державам, як Китай.

"Крапку над "і" поставив початок українсько-російської війни у 2022 році, який дав зрозуміти, що нинішній західноцентризм не може утримувати позиції, оскільки конкуренти Заходу посилилися, не в останню чергу через лібералізацію торгівлі та економіки", - додав Орбан.

У відповідь Захід на чолі зі США розпочали нібито "Холодну війну", аби протистояти суперникам. На думку Орбана новий світовий порядок полягає у тому, що нібито усі економічні, політичні та культурні взаємодії проходять через провідні держави сформованих блоків, а Угорщина має негативний історичний досвід існування в блоковому протистоянні.

"Тому вихідним кроком угорської стратегії наздоганяючого розвитку є розробка специфічної для країни логіки глобалізації для подолання негативних наслідків", – стверджує Орбан.

Орбан вважає, що Угорщина повинна бути в добрих стосунках з країнами, які є конкурентами Заходу, оскільки так можна уникнути маргіналізації країни.

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