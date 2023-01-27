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МЗС викликає посла Угорщини на "відверту розмову" через нову скандальну заяву Орбана

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Київ, П'ятниця 27 січня 2023 20:08
МЗС викликає посла Угорщини на "відверту розмову" через нову скандальну заяву Орбана Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Міністерство закордонних справ України викликають посла Угорщини для відвертої розмови через нову заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Раніше він порівняв Україну з "Афганістаном" та назвав її "нічийною землею".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

"До МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови. Залишаємо за собою право вжиття і інших заходів реагування", - написав він.

Ніколенко заявив, що чергове зневажливе висловлювання Орбана на адресу України є категорично неприйнятним.

"Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами", - написав спікер.

Скандальна заява

Віктор Орбан на зустрічі з журналістами розповів про свою позицію щодо поточної ситуації війни Росії проти України, з якої випливає, що він не вірить у перемогу Києва та вважає, що країна поступово перетворюється на некеровану руїну.

Також Орбан заявив, що мета Росії - перетворити Україну на "некеровану руїну", щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз", і вони вже досягли успіху, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

Нагадаємо, раніше Орбан заявляв про те, що Захід нібито розпочав нову "Холодну війну", а Угорщина планує перебувати у добрих відносинах із конкурентами західних країн.

Тоді українське МЗС наголосило, що Орбан побічно натякнув на бажання поразки України у війні з Росією.

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Виктор Орбан Угорщина Війна Росії проти України
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