Угорщина укладає рекордну угоду із Shell, але без російського газу не обійтися, - Сійярто

Угорщина готується підписати рекордний контракт із західною компанією Shell на постачання газу. При цьому Будапешт заявляє, що без російського палива країна поки не зможе обійтися.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Обсяги та терміни постачань, а також інші деталі майбутнього контракту міністр поки не розкрив.

Наразі основні потреби Угорщини в газі покриває довгострокова угода з Росією.

Водночас Сійярто наголосив, що новий контракт із Shell не дозволить повністю відмовитися від російського газу через географічні та інфраструктурні обмеження.

"Принаймні доти, доки в регіоні не буде належного розвитку інфраструктури", - зазначив він.

У 2020 році Угорщина вже підписала шестирічний контракт із Shell на щорічне постачання 250 млн кубометрів природного газу у період з 2021 по 2027 рік. Це була перша довгострокова угода країни із західною енергетичною компанією щодо постачання скрапленого природного газу.

"Угорщина має довгу історію співпраці з Shell, і сьогоднішнє оголошення лише підтверджує, що ця співпраця працює добре", - зазначив трейдер центральноєвропейського газового ринку.

Водночас він підкреслив, що Угорщина досі залишається найбільшим покупцем російського газу серед країн ЄС.