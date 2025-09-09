Венгрия заключает рекордную сделку с Shell, но без российского газа не обойтись, - Сийярто

Венгрия готовится подписать рекордный контракт с западной компанией Shell на поставку газа. При этом Будапешт заявляет, что без российского топлива страна пока не сможет обойтись.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Объемы и сроки поставок, а также другие детали будущего контракта министр пока не раскрыл.

Сейчас основные потребности Венгрии в газе покрывает долгосрочное соглашение с Россией.

В то же время Сийярто подчеркнул, что новый контракт с Shell не позволит полностью отказаться от российского газа из-за географических и инфраструктурных ограничений.

"По крайней мере до тех пор, пока в регионе не будет надлежащего развития инфраструктуры", - отметил он.

В 2020 году Венгрия уже подписала шестилетний контракт с Shell на ежегодные поставки 250 млн кубометров природного газа в период с 2021 по 2027 год. Это было первое долгосрочное соглашение страны с западной энергетической компанией по поставкам сжиженного природного газа.

"Венгрия имеет долгую историю сотрудничества с Shell, и сегодняшнее объявление лишь подтверждает, что это сотрудничество работает хорошо", - отметил трейдер центральноевропейского газового рынка.

В то же время он подчеркнул, что Венгрия до сих пор остается крупнейшим покупателем российского газа среди стран ЕС.