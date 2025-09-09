Венгрия заключает рекордную сделку с Shell, но без российского газа не обойтись, - Сийярто
Венгрия готовится подписать рекордный контракт с западной компанией Shell на поставку газа. При этом Будапешт заявляет, что без российского топлива страна пока не сможет обойтись.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Объемы и сроки поставок, а также другие детали будущего контракта министр пока не раскрыл.
Сейчас основные потребности Венгрии в газе покрывает долгосрочное соглашение с Россией.
В то же время Сийярто подчеркнул, что новый контракт с Shell не позволит полностью отказаться от российского газа из-за географических и инфраструктурных ограничений.
"По крайней мере до тех пор, пока в регионе не будет надлежащего развития инфраструктуры", - отметил он.
В 2020 году Венгрия уже подписала шестилетний контракт с Shell на ежегодные поставки 250 млн кубометров природного газа в период с 2021 по 2027 год. Это было первое долгосрочное соглашение страны с западной энергетической компанией по поставкам сжиженного природного газа.
"Венгрия имеет долгую историю сотрудничества с Shell, и сегодняшнее объявление лишь подтверждает, что это сотрудничество работает хорошо", - отметил трейдер центральноевропейского газового рынка.
В то же время он подчеркнул, что Венгрия до сих пор остается крупнейшим покупателем российского газа среди стран ЕС.
Как мы сообщали, полный отказ ЕС от российских энергоресурсов станет испытанием для Венгрии. Потери для неэффективной экономики могут превысить 4% ВВП.
В то же время президент США Дональд Трамп очень недоволен тем, что Венгрия продолжает покупать российские энергоресурсы.
Стоит вспомнить и заявление министра энергетики США Криса Райта. Он сообщил, что европейские страны должны прекратить закупать российские нефть и газ, если хотят усиления санкций против Москвы от Вашингтона.