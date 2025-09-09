ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

МВФ підрахував втрати Орбана після відмови ЄС від російських нафти і газу

Брюссель, Вівторок 09 вересня 2025 13:54
UA EN RU
МВФ підрахував втрати Орбана після відмови ЄС від російських нафти і газу Фото: Віктор Орбан ризикує обваленням економіки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Повна відмова ЄС від російських енергоресурсів стане випробуванням для Угорщини. Втрати для неефективної економіки можуть перевищити 4% ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь МВФ.

Енергетична залежність Угорщини

Як зазначають у фонді, Росія продовжує відігравати ключову роль в енергопостачанні Угорщини. У 2024 році 74% споживаного газу і 86% нафти країна імпортувала з Росії. Для порівняння: 2018 року ці показники становили 64% і 66% відповідно.
МВФ підрахував втрати Орбана після відмови ЄС від російських нафти і газу

Постачання вуглеводнів залежать від обмеженої кількості маршрутів, зокрема газопроводу TurkStream через Сербію і нафтопроводу Adria через Хорватію. Це посилює вразливість Угорщини до перебоїв і цінових шоків.

Висока енергоємність економіки

Угорщина є однією з найбільш енергоємних економік Європи. Країна використовує значно більше енергії на одиницю ВВП порівняно із середнім рівнем ЄС.

Основне споживання припадає на промисловість, особливо на хімію, металургію та автомобілебудування. У цих секторах енерговитрати визначають обсяги виробництва та інвестиції.
МВФ підрахував втрати Орбана після відмови ЄС від російських нафти і газу

Ризики від відмови ЄС від російського імпорту

Повна відмова Євросоюзу від поставок російських енергоресурсів до 2027 року стане серйозним випробуванням для угорської економіки. За розрахунками МВФ, у разі повного припинення поставок газу з Росії падіння ВВП Угорщини може перевищити 4%.
МВФ підрахував втрати Орбана після відмови ЄС від російських нафти і газу

Це підкреслює необхідність прискореної диверсифікації поставок, підвищення енергоефективності та глибшої інтеграції в регіональний ринок електроенергії.

Рекомендації МВФ

Доповідь МВФ пропонує комплексний пакет заходів для посилення енергетичної безпеки Угорщини. На рівні ЄС пропонується підвищення цін на вуглецеві викиди, поглиблення енергетичного союзу та розширення торгівлі електроенергією.

Для самої Угорщини ключовими кроками названо: посилення стандартів енергоефективності для транспорту, будівель і домогосподарств, прискорений дозвіл на проєкти ВДЕ, а також відмова від субсидій на викопне паливо.

Можливі вигоди реформ

За розрахунками, реалізація комплексного пакета заходів дасть змогу знизити енергетичні ризики Угорщини на 30% і скоротити витрати на енергетику до 10% ВВП протягом п'яти років.

Крім того, ці реформи підтримають виконання кліматичних цілей ЄС, включно зі скороченням викидів на 55% до 2030 року і досягненням вуглецевої нейтральності до 2050 року.

Нагадаємо, міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що європейські країни мають припинити закуповувати російські нафту і газ, якщо хочуть, щоб Вашингтон пішов на посилення санкцій проти Москви.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп дуже незадоволений тим, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати в Росії нафту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Газ
Новини
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України