Венгрия разблокировала деньги ЕС, которые могут пойти на ПВО для Украины, - СМИ
Венгрия разблокировала выделение Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира. Эти средства могут направить на защиту украинского неба.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nepszava.
По данным источников издания, решение об использовании средств из Европейского фонда мира уже согласовано на уровне европейских послов. Таким образом, снято последнее венгерское вето относительно финансирования оборонных нужд Украины.
Окончательное решение по поводу целевого назначения выделенных миллиардов еще не принято. Однако ожидается, что Евросоюз направит эту поддержку на обеспечение украинской ПВО.
Венгрия в течение двух лет последовательно блокировала предоставление Европейским Союзом средств на поддержку обороноспособности Украины.
Теперь Европейская служба внешних связей должна представить проект закона о выплате Украине 6,6 млрд евро. После этого документ должен пройти процедуру одобрения всеми странами-членами блока.
Стоит заметить, что Украина уже обратилась к международным партнерам с призывом направить часть разблокированных средств на приобретение дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и боеприпасов к ним.
Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что страны Евросоюза могли бы использовать возмещенные ресурсы для закупки американских систем ПВО в рамках программы НАТО "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL).
Напомним, по информации Politico, Венгрия может согласиться разблокировать старт переговоров о вступлении Украины в ЕС после проведения консультаций по правам венгерского нацменьшинства.
В случае положительного решения Украина и Молдова получат возможность перейти к следующему этапу евроинтеграции - открытие первого переговорного кластера.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит реальные перспективы для улучшения отношений между Киевом и Будапештом.